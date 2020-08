Mai fidarsi di quel ragazzo, su Raidue le nuove conoscenze non sono sempre gradite (Video)

Di Paolo Sutera venerdì 21 agosto 2020

Su Raidue va in onda Mai fidarsi di quel ragazzo, film-tv in cui il protagonista si trasferisce in una nuova scuola e prende di mira una ragazza, che però non si arrende e si dà da fare per fermarlo

Un nuovo compagno di scuola, all'apparenza molto socievole ed affascinante, ma che in realtà nasconde un oscuro segreto. Il thriller entra in classe con Mai fidarsi di quel ragazzo, film-tv in onda questa sera, 21 agosto 2020, alle 21:20 su Raidue. Una storia che vedrà una giovane minacciata dall'ossessione di un ragazzo dall'indole psicopatica.

La trama

(Jared Scott) è un nuovo studente della Kennedy High School: appena arrivato, cerca di fare amicizia con gli altri ragazzi, prendendo di mira in particolare Riley (Li Eubanks). Per questo, invita lei, la sua amica Kim (Sophia Katarina) ed il ragazzo di Riley, Matt (Cole Reinhardt), ad una festa a casa sua.

Durante la festa, però, Riley litiga con Matt, cosa che consente a Chris di mettere in atto il suo piano: offre da bere alla ragazza, mettendo della droga nel drink e facendole perdere i sensi. Una volta andata a casa Kim, Chris porta Riley in camera sua e la violenta, spogliandola e scattandole foto. Il giorno dopo, quelle foto fanno il giro della scuola, lasciando intendere che Riley abbia avuto un rapporto consenziente con Chris.

Riley, a causa della droga, ricorda poco, e chiede a Chris di eliminare quelle foto, accusandolo di violenza. Ma il giovane sa come comportarsi ed, aiutato anche dalla madre, non sembra avere preoccupazioni. Neanche Matt riesce a spaventarlo: Chris, invece, continua a perseguitare Riley, fino ad entrare in casa sua.

La protagonista, però, non si arrende, ed aiutata da Kim e da Matt indaga per scoprire il passato di Chris: i tre vengono così a sapere che il ragazzo si è dovuto trasferire dopo aver violentato Lisa (Shiloh Creveling), ragazza che frequentava la sua vecchia scuola e che si è suicidata.

L'obiettivo, ora, è fermare Chris: Riley, Kim e Matt provano ad incastrarlo, ma il ragazzo sembra essere più furbo. A complicare le cose il fatto che Chris non abbia preso di mira Riley a caso, ma l'abbia scelta perché ha un conto in sospeso con sua madre.

Curiosità

Il film-tv, il cui titolo originale è "The Wrong Friend", è andato in onda nel 2018 su Lifetime. Da notare, nel cast, la presenza di Vivica A. Fox, nei panni della Preside Atkins: l'attrice è famosa per numerosi ruoli al cinema ed in tv, in particolare per aver fatto parte del cast di "Kill Bill" e di Empire. La protagonista Li Eubanks, invece, è al suo debutto.

L'autore del film, Adam Rockoff, è noto per aver scritto una serie di pellicole tutte accomunate dal titolo "The Wrong..." seguito da una categoria specifica, ad esempio "The Wrong Fiancé", "The Wrong Real Estate Agent", ma anche "The Wrong Stepfather" e "The Wrong Cheeerleader". Alla regia c'è David DeCoteau, che ha diretto alcuni film scritti dallo sceneggiatore.

Mai fidarsi di quel ragazzo, streaming

E' possibile vedere Mai fidarsi di quel ragazzo in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.