Mai fidarsi del mio vicino, su Raidue una punizione può diventare pericolosa (Video)

Di Paolo Sutera venerdì 28 agosto 2020

Su Raidue va in onda Mai fidarsi del mio vicino, film-tv in cui una ragazza, in punizione a casa, conosce il nuovo vicino, un ragazzo affascinante che però sviluppa un'ossessione nei suoi confronti

Se la settimana scorsa abbiamo imparato che bisogna fare attenzione ai ragazzi appena conosciuti a scuola, ora impareremo che non bisogna fidarsi dei vicini di casa, anche se giovani ed affascinanti. E' quanto ci vuole insegnare Mai fidarsi del mio vicino, il film-tv thriller in onda questa sera, 28 agosto 2020, alle 21:20 su Raidue.

La trama

(Calli Taylor) è un'adolescente irrequieta, il cui comportamento inappropriato a scuola spinge la madre a metterla in punizione. Durante la sua permanenza in casa, la giovane nota però un nuovo vicino di casa, John (Travis Burns), che sta lavorando sulla casa di sua nonna per guadagnare qualche soldo per il college.

I due si piacciono, ma la punizione di Katie le impedisce di conoscere meglio il ragazzo. Le cose non si mettono meglio quando Katie, tornata a scuola, lancia il proprio telefono contro un insegnante: per farle evitare una denuncia, Katie viene messa ai domiciliari, con tanto di braccialetto elettronico e raccomandazioni da parte della detective Watkins (Vivica A. Fox), collega della madre di Katie.

La ragazza è così costretta a casa, dove studia grazie ad un tutor che la raggiunge ogni giorno. Questo, però, non le impedisce di portare avanti la sua strana relazione con John che, intanto, è riuscito a rubare le chiavi di casa della ragazza ed, una volta fatta irruzione, a posizionare delle telecamere nascoste per spiarla.

Katie, osservando alcuni comportamenti di John, si insospettisce e chiede alla sua amica Samantha (Alexandra Scott) di indagare per conto suo. E' così che l'amica, intrufolandosi in casa del giovane, fa una macabra scoperta. Scopre anche che John non è il classico bravo ragazzo, ma lavora con un uomo di nome Franklin (Jason-Shane Scott) e che ha preso di mira Katie perché molto somigliante ad un'altra ragazza con cui usciva.

Curiosità

Il film-tv, andato in onda negli Stati Uniti su Lifetime con il titolo "The Wrong Boy Next Door" nel 2019 , fa parte della serie di pellicole "The wrong...", in italiano "Mai fidarsi di...", in cui il/la protagonista si ritrovano di fronte a personaggi la cui ossessione mette a rischio le loro vite.

Anche Mai fidarsi del mio vicino, come Mai fidarsi di quel ragazzo (andato in onda venerdì scorso) ha la regia di David DeCoteau. Inoltre, ritroviamo anche Vivica A. Fox: l'attrice compare in dieci film-tv di questa "collana", interpretando differenti personaggi. Nel cast c'è anche Jason-Shane Scott, anche lui presente in numerosi di questi film.

Mai fidarsi del mio vicino, streaming

E' possibile vedere Mai fidarsi del mio vicino in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.