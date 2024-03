Luna Cecere: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne uscita dal programma con Adriano Cicilano

Nell’ultima puntata di oggi di ‘Uomini e Donne’, una coppia è uscita dal programma. Si tratta da quella formata da Adriano Cicilano e Luna Cecere. Il cavaliere del trono over ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore alla donna che non ha esitato nel vivere la loro storia lontano dalle telecamere.

Ma conosciamola meglio:

Chi è Luna Cecere di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Non si hanno informazioni sull’età dell’ormai ex dama della trasmissione di Maria De Filippi. Sfogliando i social, sappiamo che vive a Latina ma è originaria di Napoli. Di lavoro fa l’osteopata e la fisioterapista. Ha un profilo Instagram @lulu_nalu che, ad oggi, conta oltre 1300 followers.

Cosa è successo oggi in puntata? Adriano, per una serie di motivazioni legate al lavoro, non può più presenziare ad ‘Uomini e Donne’. Con Luna si sono frequentati per un mese: “Da subito ho capito che c’era qualcosa di diverso rispetto al solito. Le chiamate sono diventate subito videochiamate, le videochiamate erano le mie buonanotte. Per un tuo bacio ho dovuto aspettare tre settimane. A Riccione ed Atena abbiamo vissuto tante belle esperienze. Dopo tanto tempo sono stato di nuovo felice. A casa, quando cucinavamo, ho rivissuto quella sensazione di famiglia che non vivevo da tanto. Tu che ti prendi cura di me ed io che mi occupo di qualcuno. In questi giorni assieme, ho capito che sono innamorato. Mi vuoi vivere fuori?”.

La risposta della donna non si è fatta attendere: “Tutto quello che hai detto è verissimo, siamo stati veramente molto bene. Mi ero ripromessa di uscire da qui quando avevo luce al 100 per cento sulla persona con cui mi stavo frequentando. In questo caso, però, non può accadere. Nonostante quei pochi punti di ombra, esco volentieri con te”.

La coppia si scambia dei baci appassionati sulle note di ‘Capolavoro’ de Il Volo.