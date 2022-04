Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: i retroscena della rottura

Ieri pomeriggio, la notizia della rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo ha fatto il giro del web. Tra supposizioni, dubbi e colpi di scena, il nuotatore ha detto addio all’ormai ex fidanzata a poche settimane dall’uscita della casa del ‘Grande Fratello Vip’.

A distanza di ore, la principesse etiope ha rotto il silenzio sull’addio attraverso una serie di Stories sul proprio account Instagram:

Ci tenevo a dire a tutti che purtroppo questa notizia è vera, ovviamente purtroppo perché non era questo il programma della nostra relazione. Però purtroppo non è né colpa mia né colpa di Manu. E’ colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione, cercando di metterci contro. Ovviamente non persone della mia famiglia. Appena hanno conosciuto Manu subito hanno avuto un affetto per lui, hanno sempre avuto comunque buone intenzioni con lui, non è che avevano un pensiero negativo. Purtroppo non c’è stato il contrario dalla sua famiglia verso di me, anche se io sono stata una persona molto molto amichevole. E a tutti quelli che dicono che si sapeva che sarebbe andata cosi, assolutamente no perché noi in queste ultime due settimane abbiamo lottato tantissimo per far si che queste situazioni pesanti e quello che dicevano le persone non ci toccasse. Per andare oltre, perché il nostro amore era più forte.

Il popolo di Twitter, poi, ha filmato l’ex gieffino (la cui storia personale sarà protagonista di un film tv per Rai 1) in compagnia dell’ex, Federica.

Pochi minuti fa, infine, Lulù, a mente fredda, ha spiegato cosa ha provocato la fine della loro relazione:

Avrei tanto voluto evitare di arrivare fino a questo punto, ma ad oggi sono costretta a farlo per tutelare me stessa e la mia famiglia e voi pubblico che seguite con grande affetto. In queste ultime settimane io e Manuel siamo stati al centro di tanto gossip e fake news. Sono qui per spiegarvi con sincerità cosa è successo e cosa ha portato a tutto ciò. È facile dare la colpa a me per esserci lasciati. È facile dare la colpa a chi come me, a differenza di altri si è sempre mostrata dentro alla casa del Grande Fratello Vip per ciò che è… Ma vi tranquillizzo dicendovi che la purtroppo… No! Non è per colpa del mio carattere se io e Manuel ci siamo lasciati. Sin da quando ero all’interno della Casa il padre di lui (e tutto il contesto attorno) non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti. Mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate, e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità. Cosa che ahimè sono qui per divi che non c’è mai stata. Non è vero che io e mia sorella Clary siamo stati unfollowate dal signor Franco. La realtà è che siamo state noi a bloccarlo su Instagram per certi motivi che non voglio esternare. Con Manuel si è chiuso un capitolo importante della mia vita. Mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica con un comunicato all’Ansa, mi ha fatto tanto male. Ma una cosa non riuscirò mai a fare: ferirlo. È l’ultima cosa che voglio. Ma proverò a andare avanti fidandomi di voi e delle persone che ogni giorno mi dimostrano amore e lealtà. “Si chiude una porta e si apre un portone”, ho imparato a pensare in questo modo. A presto.