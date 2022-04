Rinascere, il primo trailer del film tv su Manuel Bortuzzo (video) La reazione del nuotatore

Nelle scorse ore, su Rai 1, è andato in onda, il primo trailer di ‘Rinascere’, il film tv che racconta la storia di Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, apprezzato per la sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip 6’, è stato protagonista di uno dei casi di cronaca nera che hanno catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Era la sera del 2 febbraio 2019 quando l’atleta (in un locale di Roma con alcuni amici e la fidanzata di allora), per uno scambio di persona, è stato raggiunto da un colpo di proiettile alla schiena che gli hanno causato alcune lesioni del midollo costringendolo a stare sulla sedia a rotelle. E’ emblematico il suo racconto nella scheda di presentazione per entrare nella casa di Cinecittà:

Nonostante tutto, credo ancora nei sogni. Fortemente. Nuotare per me è la vita. Il 3 febbraio del 2019, la mia vita è cambiata. Il destino ha voluto che mi trovassi fuori da un pub dove, per presunto scambio di persona, mi sono preso un proiettile sulla schiena. Ho tuttora una lesione completa al midollo. Ho passato un periodo in coma farmacologico. Dopo un mese dall’incidente sono voluto tornare in acqua per riprendere quella che era la mia vita. Ma non è stato cosi facile. Sono tornato a rinascere, a rivivere. Il ruolo della mia famiglia è stato ed è tuttora fondamentale. Senza di loro non sarei qui come adesso. Papà è venuto a vivere con me dopo l’incidente. Mi sta dietro a tutto quello che faccio. Mi segue in tutte le mie pazzie. Il rapporto che ho con la sedia a rotelle? Non mi vedi neanche quando passo, sono talmente veloce che nemmeno te ne accorgi. A volte mi chiedono se ho perdonato le persone che mi hanno fatto tutto questo. Io rispondo dicendo che a volte non serve perdonare ma basta andare avanti senza perdere troppo tempo dietro alla rabbia che mi toglieva tempo prezioso per cose più importanti.