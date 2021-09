Lui è peggio di me: cast, puntate, ospiti

A pochi mesi dalla sua prima edizione, torna su Rai 3 Lui è peggio di me, lo show condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. La prima edizione è andata in onda nella primavera del 2021, con tanto di slittamento per l’ingresso in scena di Mario Draghi e in un periodo ancora piuttosto duro della pandemia, con i vaccini al loro debutto e il programma ha dovuto farci i conti. Ora che (anche) la stagione tv sta ripartendo con formule più vicine al pre-Covid, vedremo come lo show modificherà (eventualmente) tempi e modi. Intanto debutta il pubblico in studio, in primavera del tutto assente.

Quando inizia e quando va in onda

La seconda edizione va in onda da giovedì 23 settembre alle 21.20 e presguirà sempre nel prime time del giovedì di Rai 3 per cinque settimane.

Lui è peggio di me, cast

Il programma resta nelle mani di Marco Giallini e Giorgio Panariello, entrambi alle prese con ruoli inediti, anche se alla loro seconda esperienza nel format. Il gioco della prima edizione ruotava tutto sulla ‘convivenza’ di due entità diverse chiamate dalla rete a condividere lo stesso giorno e la stessa ora per mancanza di spazi liberi in palinsesto. “Chi conduce?” era la domanda cardine del programma: il risultato era un bilanciamento e un incrocio di spazi e temi. Vediamo con la prima puntata se e come cambia il filo narrativo della seconda stagione.

Ospiti fissi del programma Max Angioni e Anna Ferzetti.

Lui è peggio di me, puntate e ospiti

Sono in tutto cinque le puntate previste in questa edizione. Il programma viene presentato come uno sit show, tra monologhi, interviste, canzoni e gag grazie anche alla partecipazione di amici e colleghi provenienti dal mondo dello spettacolo. Prodotto da Rai Tre e Friendsparteners, è un programma di Giorgio Panariello, Marco Giallini, Giovanna Salvatori, Giorgio Capozzo, Max Ferrigno, Martino Clericetti, Paola Vedani, Federico Baccomo, con la regia di Flavia Unfer.

Prima puntata, 23 settembre 2021

Ospiti della prima puntata Fabio Caressa e Beppe Bergomi, Enrico Bertolino e per gli spazi musicali Mario Biondi, Raphael Gualazzi e Ron.

Lui è peggio di me, streaming

Il programma va in onda su Rai 3, su Rai 3 HD (al DTT 503) e in live streaming su Raiplay, dove poi è visibile on demand.