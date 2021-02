Lui è peggio di me è il nuovo show di Rai 3 che vedrà protagonisti Giorgio Panariello e Marco Giallini e che avrà inizio a partire da questa sera, giovedì 11 febbraio 2021, dalle ore 21:20. Lo show, come ricordiamo, avrebbe dovuto andare in onda giovedì scorso, 3 febbraio, ma il programma slittò per fare spazio ad uno speciale del Tg3 dedicato al premier incaricato, Mario Draghi.

Lui è peggio di me sarà un “sit show” ambientato in due scene diverse, racchiuse in un unico studio, dove i due padroni di casa offriranno due ore di spettacolo tra monologhi, interviste, canzoni, gag con ospiti ma anche momenti di cucina, teatro e attualità.

Nel corso delle quattro serate, sarà presente anche la band diretta da Maurizio Filardo.

Gli ospiti della prima puntata saranno Serena Dandini, Luca e Paolo, Marracash, Kasia Smutniak, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Paola Turci, il giornalista e critico letterario Piero Dorfles, Marco Travaglio, lo chef Filippo La Mantia ed Edoardo Leo.

Per Giorgio Panariello, ovviamente, il varietà televisivo non è affatto una novità considerando le tre edizioni di Torno Sabato e gli show Ma il cielo è sempre più blu, Panariello non esiste (andato in onda su Canale 5) e Panariello sotto l’albero. Da ricordare, anche Panariello, Conti, Pieraccioni – Lo Show, trasposizione televisiva dell’omonimo spettacolo teatrale.

Marco Giallini, invece, questa sera, farà il suo esordio assoluto come conduttore televisivo.

Per Rai 3, infine, si tratterà del terzo varietà stagionale dopo Qui e Adesso con Massimo Ranieri e Ricomincio da Raitre condotto da Stefano Massini e Andrea Delogu.

Lui è peggio di me è un programma di Giorgio Panariello, Marco Giallini, Giovanna Salvatori, Massimo Martelli, Giorgio Cappozzo, Martino Clericetti, Flavio Nuccitelli, prodotto da Rai 3 in collaborazione con Friends & Partners, con la regia a cura di Stefano Vicario e Fabrizio Guttuso Alaimo.

Al termine della messa in onda della prima puntata, su TvBlog sarà disponibile una recensione.