Amadeus si auto-smentisce per Sanremo 2025. Intanto il suo ex agente Lucio Presta è pronto a parlare…

Nel giorno in cui Amadeus ha rilasciato l’intervista al quotidiano La Repubblica, il suo ex agente Lucio Presta ha twittato su X quanto segue: “Mi sa che tra un po’ mi toccherà dire la mia, leggo troppe caz*ate. Ma ogni cosa ha il suo tempo! Av salut burdell“. A quali caz*ate si riferisce e chi le avrebbe pronunciate o scritte? Lo abbiamo chiesto al diretto interessato, che però gentilmente ci ha spiegato che non è questo il momento di parlare. Ieri mattinata, intanto, è intervenuto telefonicamente all’interno di Citofonare Rai2, il programma della domenica condotto dalla moglie Paola Perego e da Simona Ventura. Una partecipazione ‘innocua’, visto che si è trattata di un’occasione per ricordare i suoi inizi da ballerino a Fantastico.

Mi sa che tra un po’ mi toccherà dire la mia, leggo troppe cazzate. Ma ogni cosa ha il suo tempo! Av salut burdell — ellepi_one 🇮🇹 (@PrestaLucio) January 7, 2024

Cosa ha detto Amadeus?

Al netto della frase “la politica deve stare lontana da Sanremo” (qualcuno ha mai detto il contrario?), il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha aperto alla possibilità di essere al timone anche del Festival del 2025. Si tratterebbe del sesto consecutivo: “Portiamo a casa il quinto. Ho promesso all’azienda di dare una risposta sul sesto, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema. Il sesto sarebbe un record: un motivo per cui non voglio è che non trovo moralmente giusto farne uno in più, di seguito, rispetto a Pippo e a Mike”. A giugno 2023, al sito del Fatto Quotidiano Amadeus annunciò qualcosa di molto diverso: “Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni“.

Tornando, all’intervista di La Repubblica, nessuna domanda rispetto al divorzio dal suo storico agente Presta. Amadeus – che sta vivendo un momento molto fortunato dal punto di vista degli ascolti – a fine anno si era già espresso spiegando che “il rapporto si è chiuso e lui i motivi li sa, ma questo alla gente non importa. Guardiamo tutti al futuro“.