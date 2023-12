Oggi, sabato 30 dicembre 2023, a partire dalle ore 12:30, presso la Sala Congressi della Lega Navale Italiana di Crotone, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2024 de L’Anno che Verrà, l’evento di Capodanno, condotto da Amadeus, con il quale la Rai accompagnerà i telespettatori nell’anno nuovo.

Lo show andrà in onda su Rai 1 ovviamente durante la notte di San Silvestro, domenica 31 dicembre 2023, in prima serata, subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica su Rai Radio1.

Il Capodanno di Rai 1, quest’anno, approda per la prima volta in Calabria e sarà ospitato a Crotone, nel simbolo della città, Piazza Pitagora.

Tra gli artisti che si esibiranno troveremo Annalisa, Paola e Chiara, i Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, gli Autogol e Maninni. Sul palco, ci sarà la Big Band diretta dal Maestro Stefano Palatresi.

L’Anno che Verrà è un programma realizzato in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission, Regione Calabria e Città di Crotone. La regia sarà firmata da Stefano Mignucci.

Lo show, in onda dal 2003, è giunto alla ventunesima edizione. Dal 2016, Amadeus è il conduttore dell’evento. Negli anni passati, l’evento di Capodanno della Rai si è tenuto a Piazzale Federico Fellini, a Rimini (dal 2003 al 2010), al Palaghiaccio Forum Sport Center di Courmayeur (dal 2011 al 2014), a Piazza Vittorio Veneto, a Matera (nel 2015 e nel 2018), a Piazza Mario Pagano, a Potenza (nel 2016 e nel 2019), a Piazza Europa, a Maratea (nel 2017), negli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma (nel 2020, a causa della pandemia di COVID-19), all’AST di Terni (nel 2021) e a Piazza IV Novembre, a Perugia (l’anno scorso).

L’Anno che Verrà 2024: dove seguire la conferenza stampa

Durante la conferenza stampa, interverranno il conduttore e direttore artistico Amadeus, Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, Anton Giulio Grande, Commissario straordinario Calabria Film Commission, Vincenzo Voce, Sindaco Comune di Crotone, Sandro Cretella, Vicesindaco Comune di Crotone, Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, e Sergio Santo, Amministratore Delegato Rai Com.

TvBlog seguirà in tempo reale la conferenza stampa a partire dalle ore 12:30.