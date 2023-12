Anticipazioni cast, cantanti, biglietti, quando e dove va in onda L’Anno che verrà 2024 il 31 dicembre 2023 su Rai 1 con Amadeus

L’Anno che verrà 2024: cast, cantanti, biglietti, dove e quando va in onda

Domenica 31 dicembre 2023, in prima serata, su Rai1, subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, andrà in onda, il consueto appuntamento con L’Anno che verrà 2024, il tradizionale appuntamento condotto da Amadeus per salutare il 2023 e festeggiare l’arrivo del nuovo anno, con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo. Quest’anno lo show farà la sua prima tappa a Crotone.

La serata, in diretta tv, sarà trasmessa dalla centralissima piazza Pitagora, uno dei luoghi simbolo della città, e verrà realizzata grazie alla collaborazione della Fondazione Calabria Film Commission, della Regione Calabria e della Città di Crotone.

L’Anno che verrà 2024: lo spot ufficiale

“Il 31 dicembre la Rai” – recita lo spot sulle note di ‘Tribale’ di Elodie – “vi invita in Calabria: una terra da sogno sospesa tra mare e montagna ricca di storia, arte e tradizione e, per festeggiare l’anno che verrà, un’indimenticabile serata di musica ed emozioni con un cast stellare… in diretta da Crotone Amadeus presenta L’Anno che verrà” mostrando i luoghi simbolo della Calabria (dai Bronzi di Riace alle montagne innevate della Sila a Capo Colonna.

L’Anno che verrà 2024: il cast ed i cantanti

Attraverso una serie di Instagram Stories, nelle scorse ore, Amadeus ha ufficializzato gran parte del cast che prenderà parte al concerto dell’ultimo dell’anno. Si alterneranno sul palco Annalisa, Paola e Chiara, i Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, gli Autogol, Maninni (anticipando, in qualche modo, le performance sanremesi del prossimo febbraio).

Nel corso della conferenza stampa che si terrà il prossimo 29 dicembre 2023, il conduttore potrebbe annunciare nuovi nomi e gradite sorprese che potrebbero arricchire il cast.

non il cast de #lannocheverrà annunciato inquadrando una disco ball e scuotendo il telefono ☠️☠️☠️

Amadeus sei la mia vitaaaaa pic.twitter.com/qXZ9FRlBWy — Francesca🎄 (@_cielodiperle) December 17, 2023

L’Anno che verrà 2024: dove e quando va in onda

Il programma va in onda, in diretta tv, il 31 dicembre da piazza Pitagora a Crotone. In streaming a partire dalle 21, su Rai 1, Rai Radio 1 e Rai Play.

L’anno che verrà 2024: biglietti

L’accesso allo show è gratuito.