Le nomine Rai sono il tema che hanno aperto la puntata di questa sera di Piazzapulita. Affrontato con la segretaria del Pd Elly Schlein, Corrado Formigli ha inserito fin da subito sul tavolo della discussione anche le dimissioni di Lucia Annunziata.

La giornalista, che oggi ha annunciato la propria intenzione di lasciare la Rai, ha ricevuto l’invito del collega come ospite del suo programma. “Ho provato a parlare con Lucia Annunziata, ma oggi era impossibile parlare con lei” ha spiegato Formigli.

“Mi sarebbe piaciuto averla qui, anzi settimana prossima spero di averla ospite da me. Anzi le invio questo invito affettuoso e anche di amicizia, perché c’è un’amicizia tra di noi” ha proseguito il conduttore di Piazzapulita, cercando di capire con la segretaria del Pd se avesse qualche ulteriore dettaglio circa la scelta fatta da Lucia Annunziata, che ha motivato tale decisione nel non riconoscersi nel metodo utilizzato dal governo per amministrare la tv pubblica.

Corrado Formigli ha avuto poi modo di ricordare l’episodio per cui nelle scorse settimane la giornalista finì nel mirino della politica. Dopo l’ospitata della ministra Roccella, in cui all’Annunziata sfuggì una parolaccia, si sollevarono infatti le contestazioni di diversi parlamentari della maggioranza di governo.

Il giornalista ha intravisto in quell’episodio una spia del mutamento di trattamento che avrebbe potuto ricevere la collega nelle settimane a venire. “Lì si capiva già che il clima nei confronti di Lucia Annuziata era tosto e che probabilmente un’altra stagione, in cui ogni singola parola sarebbe stata pesata, ogni singolo ospite sarebbe stato passato al microscopio, può anche spingere un grande professionista a dire: ‘Sapete cosa? Non ho bisogno di rimanere a tutti i costi'”.

Ora resta da capire se Lucia Annunziata accetterà l’invito di Corrado Formigli, presentandosi ospite di Piazzapulita settimana prossima, oppure preferirà aspettare la fine della stagione televisiva per togliersi i suoi sassolini dalle scarpe.