“Da Mentana non c’è neanche una donna“. Questa la frase pronunciata, come un fulmine a ciel sereno, da Lucia Annunziata, durante lo speciale del Tg1 dedicato all’elezione del Presidente della Repubblica. Una battuta che ha lasciato interdetta la padrona di casa Monica Maggioni, che con ironia ha auspicato che il microfono della collega in quel momento non fosse acceso.

Una battuta che punta a colpire Enrico Mentana su un tema notoriamente molto sensibile in questi tempi. Solo pochi giorni fa la Rai ha siglato il Memorandum d’intesa No Women No Panel – Senza donne non se ne parla con il quale si impegna a rispettare la parità di genere nei talk show.

Va detto che effettivamente il parterre di Mentana è tradizionalmente a forte propensione maschile, pur con le importanti eccezioni rappresentate dalle inviate, a partire da Alessandra Sardoni, imprescindibile nel riuscitissimo format delle maratone. L’affermazione della Annunziata però non è precisissima, visto che nel corso del pomeriggio su La7 si era palesata una giornalista, Monica Guerzoni del Corriere della Sera.

Nello speciale del Tg1, invece, oltre alla direttrice Maggioni, in studio hanno presenziato per tutta la diretta Serena Bortone, insieme alla già citata Annunziata, oltre a Matano e Folli.

La frecciatina di Annunziata va interpretata comunque come una presa in giro bonaria nei confronti di Mentana, visto che tra i due colleghi c’è notoriamente un rapporto basato su stima e amicizia. Soltanto ieri, per dire, il direttore del TgLa7 era tra gli ospiti di Mezz’ora in più, il programma di Rai3 condotto dall’ex presidente Rai. Se non bastasse, si può ricordare che nel 2020 Lucia Annunziata a TvTalk definì Mentana “il più grande giornalista televisivo che abbiamo“.

Insomma, più che un attacco frontale, la sensazione è che sia trattato di una battuta pronunciata per amor di… battuta.