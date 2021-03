Luca Viscardi torna nella squadra degli speaker di RTL 102.5

Tempo di partenze e ritorni per RTL 102.5. L’emittente radiofonica di Lorenzo Suraci nata nel 1975 durante la settimana post-Sanremese ha vissuto due addii di peso, quanto sorprendenti. Vale a dire quello di Pierluigi Diaco, che dopo diversi anni di attività ha deciso di seguire nuove strade professionali – come sottolineato nel comunicato dei ringraziamenti e saluti -, e di Fulvio Giuliani entrato nel team degli speaker nel 1997, diventando poi caporedattore della redazione giornalistica della radio oltre che commentatore di importanti eventi sportivi e conduttore di due pilastri della programmazione dell’emittente: Non stop news e L’indignato speciale.

Dunque RTL 102.5 non vuole stare con le mani in mano, per questo si prepara ad evolvere ulteriormente il suo gruppo di voci e di volti (la radio dall’anno 2006/07 ha lanciato il progetto della radiovisione). Negli ultimi anni sono giunte nuove leve dello speakeraggio, ma spesso la storia ci ha insegnato che “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” restando sul fil rouge musicale/radiofonico.

Per due nomi eccellenti che se ne vanno, c’è un ritorno che vale un pezzo di storia di RTL 102.5. TvBlog è in grado di anticiparvi che presto si potrà ritrovare una voce che questa emittente l’ha conosciuta bene: Luca Viscardi. Il conduttore dovrebbe essere impegnato in radio e radiovisione con un programma in onda nel weekend, il sabato e la domenica.

Ripercorriamo alcuni stralci della carriera di Viscardi: giunto nel 1988 su RTL, ha condotto numerose trasmissioni tra cui Ed ecco a voi, poi diventato La famiglia e La famiglia giù al nord nella fascia mattutina del palinsesto. Ha ricoperto il ruolo di direttore dei programmi e direttore responsabile per 8 anni, dal 1997 al 2005, anno in cui si trasferisce a Play Radio (che ha chiuso solo due anni dopo per diventare Virgin Radio). Ancora una volta ricoprì la carica della direzione dei programmi per Radio Number One dove ha pure condotto fino a poco tempo fa. Lo scorso febbraio ha annunciato la fine dell’esperienza.

Luca Viscardi era intervenuto poco meno di un anno fa, il 6 aprile 2020, in collegamento proprio durante un programma di RTL 102.5, Password, condotto da Nicoletta Deponti, Mauro Coruzzi e La Ceci per raccontare il suo dramma con il Covid-19 che lo colpì durante la prima ondata.