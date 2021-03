Pierluigi Diaco lascia RTL 102.5: “Ho deciso di intraprendere nuove sfide professionali”

Con un comunicato, Pierluigi Diaco dice addio all’emittente radifonica ringraziando l’editore e gli ascoltatori per l’affetto.

Dopo anni di presenza, Pierluigi Diaco ha deciso di lasciare RTL 102.5. L’emittente radiofonica di Lorenzo Suraci in cui ha condotto Non Stop News, il programma di approfondimento giornalistico con Giusi Legrenzi ed Enrico Galletti. Il conduttore, già impegnato con la trasmissione di Rai 2 Ti sento e pronto alla conferma sulla stessa rete nell’autunno 2021 come anticipato da un retroscena di TvBlog, ha messo il punto ad uno dei suoi capitoli professionali con un comunicato a mezzo stampa.

Nella nota ha ringraziato il suo editore e il pubblico che lungo questi anni lo ha seguito (il comunicato lo potete leggere nel video, in alto).

Facciamo un excursus sulla sua vita lavorativa a RTL 102.5: arriva nel 2003, quando il suo primo programma da condurre è Onorevole DJ che viene trasmesso anche su RTL television. Per un breve periodo su Radio24, torna nel 2006 nuovamente al timone di Onorevole DJ nella fascia oraria dalle 19 alle 21. Fascia che detenne per molti anni.

Anni dopo, nel settembre del 2013 e sulla stessa emittente, oltre ad Onorevole DJ arriva Radio Costanzo Show con la partecipazione di Maurizio Costanzo. L’anno dopo sarà la volta di uno spin-off Onorevole Dj – Signoria vostra condotto con Emanuele Filiberto di Savoia e il Conte Galè (quest’ultimo già speaker di RTL 102.5).

Dopo un cambio di conduzione per Onorevole DJ, Pierluigi Diaco si trasferisce nella fascia del mattino dalle 6 alle 9, dove fino a oggi, giovedì 11 marzo 2021. ha condotto Non stop news.