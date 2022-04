Dopo aver dato conto della polemica social sollevata da Luca Jurman pochi giorni fa nei confronti di Amici, TvBlog ha scoperto che in realtà il vocal coach negli scorsi anni, tra una critica e l’altra al talent show di Canale 5, avrebbe provato in più occasioni a tornare nel programma di Maria De Filippi, in cui ha lavorato dal 2007 al 2011. L’ultimo contatto risalirebbe a due mesi fa.

Per fare chiarezza abbiamo interpellato proprio Luca Jurman.

La gente mi chiede di tornare ad Amici ancora oggi… è vero, qualche ho volta ho tentato di parlarne con la produzione. La mia uscita dal programma è stata poco felice, me ne sono andato via nel bel mezzo di un serale. E questo ovviamente non ha fatto piacere alla produzione. Se dovessi tornare a lavorare con le qualifiche giuste e le modalità giuste… io non ho nessun problema, ma non credo sia interesse loro.

Quindi, in sintesi: Luca Jurman critica Amici, ma allo stesso tempo sarebbe pronto a tornarci?

Io non critico il programma in sé, con Maria nel periodo in cui ho lavorato ad Amici ho avuto un buonissimo rapporto. Quello che critico, non da adesso, ma da sempre, è che non si possono mettere dei non esperti nel ruolo di esperti, così si crea confusione anche nei ragazzi; non si possono dire cose contrarie all’etica artistica e musicale. Io parlo di chi fa il professore di canto, anche se non lo è. E di chi avvalla queste scelte.

È vero che a febbraio scorso ha contattato la produzione di Amici?

Sì. Tutti gli anni tento di vedermi con qualcuno della produzione e Sabina Gregoretti (braccio destro di Maria De Filippi, Ndr) è l’unica persona che ho sentito della produzione in questi anni. Per me non c’è guerra, per me c’è un problema che riguarda la musica e l’arte. Certi messaggi sono totalmente fuori da ogni canone didattico e arrivano da chi non ha conoscenza adeguata per ricoprire la cattedra di professore.

Qualcuno la accusa di rosicare.

Ma quale rosicare! Io non ho mai rosicato, io da Amici me ne sono andato perché non c’erano le condizioni… condizioni che non sono il programma in sé, ma persone. Che c’erano allora e che ci sono ancora.

Quindi a febbraio ha visto qualcuno della produzione?

No, questo è successo molto tempo prima, quattro-cinque anni fa, neanche me lo ricordo più… ho visto una persona per chiedere di tornare, è vero, ma non implorando. Il discorso era ed è: sarebbe bello, sarebbe giusto che un professionista del settore come me – non per forza me – entrasse nel corpo docente di Amici. Per riequilibrare un corpo docente che è fuori equilibrio da troppo tempo. Io non sono un personaggio televisivo, non cerco visibilità, io giudicherei e valuterei i ragazzi secondo un’etica professionale. In tv non si possono dire stronxate o cose non vere!

E a febbraio, invece?

A febbraio scorso ho mandato a una persona importante della produzione gli auguri di buon anno e ho chiesto ‘quest’anno ce la faremo a vederci? Per un caffè a Roma, per salutarci e per capire qualsiasi cosa’. Ho qui lo screenshot, non ho problemi. Sono stato il direttore musicale di Laura Pausini, magari non ci vediamo per una vita, ma se capitiamo in uno stesso posto non è che non ci vediamo per un caffè!

Mi pare di capire che lei continui a guardare Amici.