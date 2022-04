Passano gli anni, ma nel sempre vivacissimo mondo che orbita intorno ad Amici di Maria De Filippi continua a circolare il nome di Luca Jurman. Il vocal coach, che ha preso parte al talent show di Canale 5 dal 2007 al 2011, ha pubblicato un post su Facebook che sta facendo discutere. Si tratta di una presa di posizione critica e netta rispetto all’operazione che ad Amici ormai da qualche anno è diventata frequentissima soprattutto nella fase del serale, ossia quella di permettere ai giovani concorrenti di aggiungere le barre su brani che hanno fatto la storia della musica, “sfruttando e spesso deturpando il significato del testo e del senso comunicativo dell’originale“.

Jurman non si è fermato a questa annotazione, ma è andato oltre, chiamando in causa Amici anche in quanto prodotto televisivo:

Trovo altresì imbarazzante è abominevole che degli “pseudo titolati” avvallino uno scempio del genere, spesso addirittura definendo “geni” dei ragazzi che alla fine si illudono di esserlo! Siamo caduti talmente in basso che in Italia la tv invece di fare educazione e divulgazione della vera arte….sta creando la sua estinzione! (…) Mi meraviglia che i veri Artisti, Autori, Compositori, Musicisti, Produttori Artistici, Arrangiatori, Cantanti, e grandi interpreti….non facciano e non dicano nulla per tutto ciò che accade in questo ambiente così decaduto e venduto alla paura del “non lavorare più se parlo”!

Rispondendo ad alcuni commenti critici (la maggior parte, in realtà, erano di apprezzamento e sostegno), Luca Jurman ha negato che alla base delle sue riflessioni social ci sia un sentimento di ‘rosicamento’:

Ti do una brutta notizia, che forse farà rosicare te, a me non mi ha buttato fuori nessuno, anzi, me ne sono andato io a metà del periodo del serale, e se ti informi bene…non è stato nemmeno gradito dalla produzione il mio improvviso allontanamento. Perciò….perché dire delle cose a fondo educativo e didattici devono essere per forza delle rosicate??

Rosicamento o no, di sicuro il post Facebook di Jurman pone sul tavolo una questione forse un po’ da addetti ai lavori, ma sicuramente interessante. Per uno show così popolare e generalista come Amici è normale affidarsi a operazioni musicali di questo tipo oppure sarebbe consigliabile un atteggiamento più “etico” (cit. Jurman), tenendo separata l’arte dalle esercitazioni ‘scolastiche’ non sempre riuscite?

Foto via Facebook