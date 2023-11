Luca Jurman contro X Factor: “Michielin non in grado di condurre, Dargen paracul0, Ambra e Fedez non adeguati” (VIDEO)

“La Michielin non sa manco che Ivan Graziani è morto! È giusto che vada a Sanremo a dirigere al posto di un direttore d’orchestra solo perché ha fatto il triennio di canto jazz in un conservatorio sfigato? Ma voi siete matti! Non è in grado di fare la conduttrice! Così come non è in grado di fare il giudice un paracul0 come Dargen D’Amico. Volete dire che Ambra – che per carità è un’attrice, una performer ed è stata anche da ragazzina una conduttrice, sia un giudice di canto adeguata ad un programma come X Factor? Volete dire che Fedez è in grado di fare il giudice di una cosa del genere? Avete dei problemi se lo pensate“. Ad affermarlo è Luca Jurman, in una diretta social (qui il video integrale) durante la quale fa presente che “mentre parlo di queste cose, io sto rischiando il culo“.

Luca Jurman pro Morgan

Le parole del vocal coach arrivano nelle ore calde del caso Morgan che lui definisce come “un puro, un idealista, dà fastidio, rompe le palle perché sa e ha sbroccato perché non ne poteva più di sentire le stronxate della Michielin e di Dargen D’Amico“. Luca Jurman definisce X Factor “un cucuzzaro del cacchio” in cui “c’è una lobby che parte da Fedez e passa per Pico Cibelli, presidente Warner e per Stefano Clessi con la sua Ecletic Music“. L’ex professore di Amici di Maria De Filippi (che commenta sui social con grande frequenza e lanciando puntualmente critiche ferocissime contro il talent e i suoi protagonisti, in particolare Rudy Zerbi e Anna Pettinelli).

Un’invettiva a 360 gradi contro X Factor, che “è in Serie B e lo vedono in 8 persone“. E a chi lo provoca nei commenti ironizzando su un presunto ‘combloddo’, Jurman risponde in maniera netta: “È peggio di un complotto, questa è mafia“.