Nel 2022, tra i nuovi programmi che prenderanno il via, troveremo anche Love Twist, format italiano, prodotto da Casta Diva Entertainment, di cui TvBlog è in grado di svelarvi i dettagli in anteprima.

Love Twist è un dating show, riservato a ragazzi gay. I protagonisti saranno 2 ragazzi, i principi, che, nel corso delle 6 puntate che comporranno la prima edizione (il numero delle puntate non è definitivo), cercheranno il ragazzo dei loro sogni tra 14 single.

I 14 ragazzi si sfideranno, nel vero senso della parola, attraverso una serie di prove e tramite incontri con i due protagonisti durante i quali dovranno essere bravi a giocare bene le carte a loro disposizione. Saranno i principi a decidere le prove per i single che possono essere prove di coraggio, prove estreme, prove che, in generale, serviranno per tirare fuori la loro personalità.

I 2 principi, man mano che si andrà avanti con le prove, stileranno una vera e propria classifica. In base a questa classifica, ovviamente, verranno decretate le eliminazioni.

In palio, oltre alla possibilità di trovare l’amore, ci sarà anche l’affitto di un’abitazione interamente pagato per un anno. Ciò permetterà alle coppie che si formeranno grazie a Love Twist di testare subito la solidità del loro amore con una convivenza.

Per quanto riguarda il canale di messa in onda, le trattative sono ancora in corso. Al momento, i gruppi interessati al format sono due.

Nonostante, in Italia, il format sia ancora inedito, per Love Twist, si sta già discutendo per quanto riguarda la distribuzione in altri paesi. Love Twist è un programma ideato da Massimo Righini e Francesco Gorgoni.

Ricordiamo che Casta Diva Entertainment, società con la quale Casta Diva Group, multinazionale attiva nel settore della comunicazione, ha fatto il proprio ingresso nel mondo dell’intrattenimento televisivo e della serialità, ha prodotto Back in time – Un amore da favola, prossimamente disponibile sulla piattaforma Discovery+.