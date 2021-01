Love island in arrivo su Real time, iniziata la preparazione

E’ noto ormai da qualche mese l’approdo nel nostro paese di Love island, un format che ha mietuto grandi consensi nei paesi dove è stato proposto, Inghilterra in primis. Sono stati finora 18 gli adattamenti che sono stati realizzati di questo programma nel mondo e da quest’anno pure l’Italia si allinea a questo andazzo. In particolare il gruppo Discovery ha commissionato alla Fremantle di studiare la realizzazione dell’adattamento italiano di Love Island e la società di produzione che ha appena goduto del successo di The voice senior su Rai1 (che tornerà dal prossimo autunno sulla prima rete Rai con la stessa squadra, partendo ovviamente da Antonella Clerici) si è già messa al lavoro per Love island italy.

Discovery non ha ancora comunicato con precisione quale sarà il canale che ospiterà questo nuovo programma, ma fra le voci che circolano rispetto a questo argomento la più accreditata parla di Real time quale rete di messa in onda, anche se l’intenzione del gruppo Discovery è quella ovviamente di spalmare questo prodotto, più le sue varie declinazioni, su tutte le sue piattaforme, compreso il web. Intanto però come detto Fremantle ha fatto partire la macchina di Love island, partendo da uno degli autori che si occuperà della sua realizzazione ovvero Fabio Pastrello, che lascia quindi momentaneamente la Fascino per portare a termine questo progetto, che lo vedrà presumibilmente impegnato fino alle porte della prossima estate.

Pastrello, che tornerà da Maria De Filippi terminato Love island, nel frattempo non verrà sostituito in Fascino (si occupava solitamente anche serale di Amici) e per sopperire alla sua mancanza verranno spostate alcune forze ora impegnate a C’è posta per te su Amici. Per tornare a Love island il programma andrà in onda tutti i giorni e verranno mostrate le vicende quotidiane di questi ragazzi all’interno di una villa nel classico mood di questo format. Si starebbe pensando di dare al programma una forma più elegante rispetto ad alcune versioni un po’ trash che si vedono in alcune nazioni. La trasmissione avrà un conduttore (o una conduttrice) e una voce narrante, si è al momento alla ricerca di queste figure e ancora non è stato deciso nulla al riguardo.

Sulla messa in onda ancora non c’è una data precisa, ma potrebbe essere trasmesso o subito prima o subito dopo l’estate.