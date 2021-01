Emma Marrone ed Alessandra Amoroso insieme in un atteso duetto dal titolo Pezzo di cuore è la notizia musicale di questi giorni. Il brano sarà rilasciato venerdì prossimo in radio e sulle piattaforme digitali. E indovinate dove andranno le due artiste per promuoverlo in tv? Bingo! Sì, proprio lì. Stando a quanto risulta a Blogo, infatti, Emma Marrone ed Alessandra Amoroso, in attesa di – prevedibilmente – partecipare ad una serata del Festival di Sanremo a marzo, dovrebbero essere le ospiti della puntata di sabato 16 gennaio 2021 di Amici 20. Le due cantanti si esibiranno nello studio del programma di Canale 5 e lanceranno da ‘mamma’ Maria De Filippi la loro prima collaborazione artistica dopo dieci anni di amicizia.

A quanto ci risulta, nella puntata di Amici 20 di sabato prossimo (salvo sorprese, sarà in diretta, quella in onda oggi, con ospite Fabrizio Moro, invece è stata registrata giovedì) sarebbe prevista anche la partecipazione di Tecla, la giovanissima (compirà 17 anni tra pochi giorni) cantante che lo scorso anno prese parte al Festival di Sanremo piazzandosi al secondo posto tra le Nuove Proposte col brano 8 marzo. Tecla è anche un’attrice, avendo già recitato con Anna Valle nella fortunata serie Vite in fuga (Rai1) ed essendo la protagonista di La bambina che non voleva cantare, il film sulla cantante Nada che andrà in onda prossimamente su Rai1.

Tornando ad Amici, Blogo è in grado di rivelare anche che Fabio Pastrello non fa più parte del gruppo autorale del programma (né di altre trasmissioni targate Fascino). Per lui, che da vent’anni lavora con i big della televisione, si parla, a quanto pare, di un nuovo impegno in un progetto internazionale per il moment top secret. Arriverà qualcuno al suo posto in vista della fase serale di Amici?