Dopo la pausa natalizia, torna Amici di Maria De Filippi, dalle 14.05 circa, su Canale 5, oggi, sabato 9 gennaio 2021. Ospite della puntata sarà Fabrizio Moro che canterà due suoi successi, Portami via e Il senso di ogni cosa.

Durante la puntata, si riprenderà con le sfide da parte degli insegnanti. Per il canto troviamo Rudy Zerbi, Arisa e Anna Pettinelli mentre, nella categoria ballo, ci sono Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

Lorella Cuccarini, però, non sarà in studio a causa della positività al Covid-19. La showgirl e conduttrice sarà in collegamento da casa.

A giudicare la sfida di canto sarà chiamato Paolo Giordano, giornalista e critico musicale. Ma, nell’attesa di assistere alla puntata in onda su Canale 5, sul web sono già uscite le anticipazioni grazie al sito de Il vicolo della News.it. Se non volete rovinarvi la sorpresa, quindi, non procedete oltre nella lettura dell’articolo.

Ci saranno ben due eliminazioni in questa puntata, una per quanto riguarda il canto, l’altra tra i ballerini.

Dopo l’esibizione di Fabrizio Moro, si parlerà della lettera di Rudy Zerbi che crede di aver trovato una cantante molto talentuosa e ha domandato ad Arisa di mettere in sfida uno dei suoi alunni tra Kika, Arianna e Raffaele. La cantante non sa scegliere chi schierare e il docente decide di metterli tutti e tre in confronto con la ragazza che ha ascoltato. Ibla, questo il nome dell’aspirante concorrente, vince la sfida e, ad essere eliminata, è Kika. La giovane abbandona lo studio in lacrime e anche Raffaele appare commosso dall’accaduto.

Anche il ballerino Riccardo si trova in sfida con un nuovo talento, Alessandro. A giudicarlo saranno le insegnanti di ballo che, al termine del confronto, preferiscono il nuovo arrivato. E così, anche Riccardo deve lasciare la scuola di Amici.

Durante la puntata Sangiovanni canterà la sua nuova canzone, Lady. Stessa possibilità anche per Evandro e per Aka7even.

Enula è in collegamento con due produttori che si dimostrano interessati al suo inedito, Auricolari.

Rudy, verso la fine della puntata, chiede a Sangiovanni e Aka7even si esibirsi su due lavori assegnati dal docente. Ma la performance di Sangiovanni non convince del tutto il professore che decide, per il momento, di trattenere la sua maglia. E il giovane non la prende bene…