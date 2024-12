Quello di Love Game – Il gioco dell’amore, andato in onda la scorsa estate su Rai 2 con la prima edizione, è stato un test interessante per un format accattivante. Il programma della Direzione Intrattenimento Prime Time RAI è realizzata in collaborazione con la casa di produzione Imagine The Stars.

Love Game – Il gioco dell’amore Christmas Edition: il format

Parliamo di un dating show in cui i protagonisti sono tutti single, ma solo in apparenza perché, tra loro, si nasconde una coppia. Ma come scoprirla? Le dinamiche intrecciate tra flirt, strategie e affinità portano ad una vera e propria indagine. Se i quattro veri single si riconoscono e si scelgono reciprocamente, vincono un viaggio. Se la coppia in incognito, invece, è brava a fingere e a ingannare gli altri, “ruba” il premio finale ai single.

La trasmissione è nata da un’idea degli autori Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici.

Quando va in onda? La data in anteprima

TvBlog è in grado di anticiparvi che la casa di Love Game – Il gioco dell’amore riaprirà sotto le feste con due appuntamenti ‘Christmas edition‘ in onda venerdì 27 dicembre 2024 e il 3 gennaio 2025 in seconda serata su Rai 2, subito dopo Storie di donne al bivio.

Chi sono i conduttori?

Alla conduzione di Love Game ci saranno Alice Brivio (prende il posto di Romina Pierdomenico), che accoglierà i concorrenti e cercherà di indagare la loro reale situazione sentimentale; Claudio Guerrini, voce di RDS e volto noto del piccolo schermo che, con il suo mood irriverente porrà le sue domande dirette per scuotere gli animi e mettere alla prova la sincerità dei partecipanti; Reyson Grumelli, attore e cantante, che saprà tirare fuori il lato più romantico dei protagonisti grazie alla sua dolcezza e sensibilità. A deliziare i palati dei concorrenti le dolci creazioni natalizie del pastry chef partenopeo Ciro Di Sarno.

La colonna sonora delle due puntate sarà resa ancora più speciale dalla sigla del programma: una cover del brano natalizio “Santa Tell Me”, interpretata da Micaela e Davide Papasidero.

La regia della trasmissione è firmata da Ciro Tomaiuoli.