A partire dal 12 agosto, su Rai 2, andrà in onda Love Game – Il gioco dell’amore, un dating show con 4 single e una coppia in incognito.

A partire da stasera, lunedì 12 agosto 2024, su Rai 2, in terza serata (precisamente a partire dalle ore 00:25), avrà inizio un nuovo programma dal titolo Love Game – Il gioco dell’amore, una via di mezzo tra dating show e game show. Il programma vedrà alla conduzione un trio composto da Romina Pierdomenico, Claudio Guerrini e Reyson Grumelli.

La prima edizione sarà formata in totale da 4 puntate. I protagonisti di questo dating show sono 6 concorrenti, tutti single, ma solamente in apparenza perché, tra loro, si nasconde una coppia.

Se i quattro veri single si riconosceranno e si sceglieranno reciprocamente, vinceranno un viaggio. Se la coppia in incognito, invece, sarà brava a fingere e a ingannare gli altri, “ruberà” il premio finale ai single.

Love Game – Il gioco dell’amore, quindi, è un dating/game show che, all’interno, ha una dinamica che richiama chiaramente La Talpa, storico reality show di Rai 2 e Italia 1 che, nell’imminente nuova stagione televisiva, tornerà in onda con una nuova edizione, a distanza di 16 anni dall’ultima andata in onda.

Tornando ai conduttori, Romina Pierdomenico, già vista in programmi televisivi come La sai l’ultima? che ha co-condotto insieme al suo ex compagno Ezio Greggio, vestirà i panni di padrona di casa e, dopo aver accolto ogni concorrente, cercherà di indagare per scoprire la loro reale situazione sentimentale; Claudio Guerrini, voce di RDS con, alle spalle, numerose esperienze in Rai, invece, avrà il compito di scuotere gli animi dei concorrenti con domande scomode che metteranno alla prova la loro sincerità; l’attore, cantante e modello Reyson Grumelli, invece, al suo debutto televisivo, tirerà fuori il lato più romantico dei 6 partecipanti e canterà anche la canzone della sigla.

Ogni puntata, girata in location umbre come Tenuta Fogliani e Podere Torricella, sarà dedicata ad una capitale europea, con le varie culture gastronomiche poste in primo piano. Reyson Grumelli, attraverso un quiz, testerà la conoscenza dei commensali della città estera protagonista di puntata che sarà anche la meta del viaggio messo in palio.

Love Game – Il gioco dell’amore è un programma nato da un’idea di Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci e scritto con Sacha Lunatici.