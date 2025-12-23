Love Again vince di un punto contro Io sono Farah, mentre la Supercoppa Italiana arriva al 19,7% di Share. I dati Auditel del 22 dicembre 2025

La Supercoppa Italiana interessa oltre 4 milioni di persone. Le reti ammiraglia restano appaiate con Love Again e Io sono Farah, mentre Gerry Scotti svetta nel preserale.

Inizia il conto alla rovescia verso il Natale e le altre festività ma la televisione non va in vacanza, anzi resta accesa per i momenti più importanti del calendario. Quelli in cui le persone sono a casa e guardano, forse, più spesso la televisione. Quindi le due reti ammiraglia, mentre preparano l’offerta dedicata da mettere sotto l’albero, propongono contenuti specifici che aumentino l’appeal senza smuovere troppo gli equilibri.

Il 22 dicembre 2026 era la giornata di Napoli-Bologna, la sfida di Supercoppa Italiana. Era noto, dunque, che l’interesse si sarebbe polarizzato attorno a quel confronto. Un match che ha interessato oltre 4 milioni di persone, per un totale di 19,7% di Share complessivo. Bottino importante per Italia Uno che, per una sera, sveste i panni di rete cadetta e – tra access e prime time – ruba la scena al resto.

La Supercoppa Italiana protagonista

Le reti ammiraglia si adeguano e propongono Love Again, che totalizza il 13,4% di Share, contro Io sono Farah che si ferma al 12,8% di Share. Conti che servono ma non sono risolutivi per le strategie delle rispettive compagini televisive che hanno altri piani e stanno “scaldando i motori” in attesa di capire come muoversi nei giorni rossi. Quelli in cui la festa impera e il piccolo schermo rimane acceso. Tutto, in questo contesto, si gioca sui rimbalzi. Ovvero gli attimi in cui, anche se una trasmissione non è seguita, resta nelle case degli italiani.

I quali mentre si cucina, si gioca a carte, o si parla amano avere la tv come piacevole sottofondo scegliendo uno tra i programmi più amati. Questo è il terreno di scontro per le emittenti durante le festività. Tornando alla stretta attualità, su Rai2 Formidabile Discoring arriva al 5,8% di Share. Rai3 sceglie Tutti insieme appassionatamente che si attesta sul 5,9%.

Quarta Repubblica oltre il 6%

Rete4, invece, punta su Quarta Repubblica che arriva al 6,7% di Share. La7 conquista il 3,4% di Share con La Torre di Babele che non va in vacanza ma propone approfondimenti mirati in questo periodo di riposo della maggior parte degli italiani. Tv8, canale in chiaro di Sky, propone un best of importante come quello del GialappaShow. Il contenitore arriva a conquistare il 2,9% di Share, per essere una replica la percentuale è soddisfacente.

Little Big Italy, sul Nove, arriva al 2,2% di Share. Il Canale 20, invece, punta sui classici e rispolvera Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello arrivando al 3,2% di Share. Su Rai4 Firestarter ottiene l’1,7% di Share. Mentre Apollo 13 su Iris arriva all’1,8% di Share. Leggermente meno su RaiMovie Rio Choncos con l’1,4% di Share. La5 con Grande Fratello – L’inizio ha totalizzato l’1% di Share. Nel preserale, la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti vede arrivare La Ruota della Fortuna al 23,3% di Share contro il 20,7% di Affari Tuoi.