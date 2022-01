Confermato anche quest’anno (per la quarta edizione consecutiva) l’appuntamento con lo speciale Soliti Ignoti – Il ritorno dedicato alla Lotteria Italia. Il game show abbinato alla lotteria condotto da Amadeus – a una settimana esatta da L’anno che verrà – avrà il suo spin-off in prime time questa sera, giovedì 6 gennaio 2022, in prima serata su Rai1, dalle 20.35, subito dopo il Telegiornale.

All’interno della diretta, sarà effettuata l’estrazione finale dei biglietti fortunati, con il primo premio da 5 milioni di euro.

Tra gli ospiti della serata Mara Venier, Lino Banfi, Beppe Fiorello, Francesca Chillemi, Paolo Fox, Nino Frassica, Matilde Gioli e Gianmarco Saurino.

Le regole del gioco sono quelle già conosciute nella versione classica di Soliti Ignoti. Il concorrente (in questo caso gli ospiti in studio) giocherà la partita e si cimenterà con l’indagine fino al gioco finale del parente misterioso (devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza), chi invece sarà tra le identità da svelare e chi sarà coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Nel corso del programma non mancheranno i momenti d’intrattenimento e spettacolo.

Lotteria Italia: i biglietti vincenti

In questa stagione della Lotteria Italia 2021/22 sono stati venduti 6.346.345 tagliandi, l’anno scorso furono 4.546.717 con una crescita che equivale al 39.6%. L’ultimo giorno per acquistare i biglietti della lotteria è stato lunedì 3 gennaio.

Non appena saranno resi noti i biglietti vincenti, vi terremo aggiornati momento dopo momento.