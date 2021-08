Soliti Ignoti – Il ritorno è il game show di Rai 1 condotto da Amadeus in onda 7 giorni su 7 nell’access prime time della rete, dalle 20:40 alle 21:30 circa. Va in onda dal Teatro delle Vittorie di Roma e la regia è di Stefano Mignucci. Il gioco è basato sul format americano Identity.

Soliti Ignoti – Il ritorno: quando inizia?

L’edizione 2021 del game show di Rai 1 (la numero 11) inizierà ufficialmente lunedì 13 settembre, dopo il termine di Techetechetè e alla ripresa della nuova stagione televisiva.

Soliti Ignoti – Il ritorno: diretta

A partire da settembre potrà essere seguito tutti i giorni sul digitale terrestre anche in alta definizione al canale 501, oppure 101 di Tivusat o Sky. In streaming sul sito di Rai Play o da app per Android e iPhone: nella sezione ‘dirette’ basterà cliccare sul marchio di Rai 1 per poter accedere al live streaming.

Soliti Ignoti – Il ritorno: puntate

Il programma (salvo cambiamenti in corsa) finirà nel mese di giugno. Il numero di puntate complessive si aggirerà sulle 250. Ogni puntata ha una durata di circa 50 minuti eccetto alcune occasioni in cui il game va in onda anche in prima serata. Soliti Ignoti è abbinato alla Lotteria Italia, per questo il prossimo 6 gennaio 2022 andrà in onda con uno special in diretta, inoltre il programma fa parte della maratona televisiva Telethon nel mese di dicembre. Anche in quel caso dovrebbe esserci una prima serata a tematica solidale.

Soliti Ignoti – Il ritorno: repliche

Il programma momentaneamente non ha repliche trasmesse in tv. Tutte le puntate possono essere recuperate tramite la piattaforma Rai Play a questa pagina. Si possono recuperare tutte le puntate dell’ultima edizione andata in onda (2020-21) oltre che una casella ‘Extra’ dove sono disponibili alcune clip con momenti di varietà ripresi dagli appuntamenti giornalieri.

Soliti Ignoti – Il ritorno: casting

Il programma al momento invita volti popolari del piccolo schermo come partecipanti e concorrenti.

In caso Soliti Ignoti dovesse tornare con la formula del normale concorrente passato tramite il casting, ecco come ci si potrà iscrivere per aspirare ad essere un concorrente del gioco: sarà invitato a iscriversi attraverso il Sito Internet del Casting RAI compilando, previa lettura dell’informativa privacy e previo rilascio del consenso al trattamento dei dati personali, un apposito form di iscrizione.

Soliti Ignoti – Il ritorno: regolamento

Un concorrente deve cercare di abbinare agli 8 ignoti le relative identità, ad ogni ignoto corrisponde un ammontare un valore in denaro. Più identità si indovinano, più cresce il montepremi. Tra di loro si nasconde l’imprevisto, ciò vuol dire che se il concorrente dovesse sbagliare identità, perderebbe ciò che ha accumulato fino a quel momento

In ogni puntata ci sono potenzialmente in palio 250.000 euro, che, nell’ultima parte del gioco, possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro.

Per vincere il montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente deve però risolvere il gioco finale del “parente misterioso” avvalendosi, per scelta.