Al termine di una puntata speciale dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, terminata con circa quaranta minuti di ritardo a causa dell’edizione straordinaria del Tg1 durante la quale è stata documentata la rivolta di Washington e l’assalto al Campidoglio da parte dei fanatici di Donald Trump, sono stati estratti i biglietti vincenti riguardanti i premi di prima categoria della Lotteria Italia 2021.

Gli ospiti del game show condotto da Amadeus, andato in onda stasera su Rai 1, Serena Rossi, Alberto Matano, Laura Chiatti, Biagio Izzo e Valeria Fabrizi, sono stati collegati ad una serie di simboli. Al termine di un gioco, i simboli sono stati successivamente abbinati ai premi principali.

Il biglietto di 5 milioni di euro, abbinato al simbolo del cappello di Sherlock Holmes, collegato a Serena Rossi, è stato venduto a Pesaro (PU). Il biglietto di 2 milioni di euro, abbinato al simbolo della torcia, collegato ad Alberto Matano, è stato venduto a Prizzi (PA). Il biglietto di 1 milione di euro, abbinato al simbolo dell’impronta digitale, collegato a Laura Chiatti, è stato venduto a Gallicano nel Lazio (RM). Il biglietto di 500 mila euro, abbinato al simbolo degli occhiali, collegato a Biagio Izzo, è stato venduto ad Altavilla Irpina (AV). Il biglietto di 250 mila euro, abbinato al simbolo della lente di ingrandimento, collegato a Valeria Fabrizi, è stato venduto a Cavarzere (VE).

lotteria Italia 2021: Premi di Prima Categoria

Il biglietto di 5 milioni di euro (E 409084) venduto a Pesaro (PU)

Il biglietto di 2 milioni di euro (G 162904) venduto a Prizzi (PA)

Il biglietto di 1 milione di euro (A 066635) venduto a Gallicano nel Lazio (RM)

Il biglietto di 500 mila euro (D 114310) venduto ad Altavilla Irpina (AV)

Il biglietto di 250 mila euro (A 211417) venduto a Cavarzere (VE).

Premi di Seconda Categoria

I 25 biglietti vincitori del premio da 50 mila euro sono i seguenti:

L 361795 venduto a Cammarata (AG)

F 031174 Roma

C 145481 Teramo

L 488089 Roma

D 199428 San Lazzaro di Savena (BO)

F 342799 Roma

M 228397 Roma

F 399795 Genova

L 297508 Omegna (VB)

F 496538 Messina

B 275673 Portici (NA)

G 239632 Catania

L 433512 Bologna

A 108977 San Vendemiano (TV)

F 145395 Ales (OR)

C 378784 Casoria (NA)

L 421708 Roma

E 204241 Pavia

D 181685 Bassano del Grappa (VI)

L 252078 Torino

L 353476 Reggio Emilia

L 295715 Bisaccia (AV)

M 119165 Morro D’Oro (TE)

A 439501 Cuneo

D 185616 Torino