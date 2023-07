“Hai un figlio/a dai 18 ai 45 anni che non ha ancora trovato l’anima gemella? Pensi di conoscere il tipo di persona che potrebbe renderlo/a felice? Scrivi al numero 3463809615. È in arrivo il programma che fa al caso tuo”. Così recita l’annuncio di casting per una trasmissione tv prossimamente in palinsesto. Secondo quanto risulta a TvBlog, si tratterebbe del nuovo programma in onda su Rai2 nella prossima stagione, con la conduzione di Lorena Bianchetti.

Nel dettaglio, la trasmissione, il cui titolo non è stato ancora svelato, sarà prodotta da Casta Diva Group e dovrebbe andare in onda nel fine settimana sulla seconda rete della tv pubblica. Per Lorena Bianchetti, volto televisivo classe 1974 da sempre legato al programma religioso di Rai1 realizzato con la collaborazione della Conferenza Episcopale Italiana A Sua Immagine – dove sarà confermata anche nella prossima stagione, i cui palinsesti saranno presentati ufficialmente venerdì 7 luglio a Napoli – è in arrivo un dating show, genere che negli ultimi anni è praticamente sparito dalla Rai, mentre dalle parti di Discovery e di Mediaset è presente, per esempio con Uomini e donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.

Il nuovo programma di Rai2 comunque, da quanto apprendiamo, sarà, almeno nelle intenzioni di chi ci sta lavorando, molto diverso dal titolo cult di Maria De Filippi, dove eccessi e trash sono storicamente di casa. Insomma, per la Bianchetti, reduce dallo scoop dell’intervista in studio a Papa Francesco, sarebbe stato pensato un contesto in linea con la sua immagine pubblica, anche se declinato in un dating show. In passato la conduttrice Rai è stata alla guida di, tra i tanti titoli, Al Posto Tuo, Domenica In, Parliamone in famiglia e Pomeriggio sul 2. Più di recente, il 28 giugno su Rai2, ha presentato il Gran Galà del sociale del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera.