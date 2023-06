Promozione in arrivo per Lorena Bianchetti. Dopo lo scoop delle scorse settimane, quando ha ricevuto nel suo programma A sua immagine la visita di Papa Francesco, per Lorena arriva un nuovo programma tutto suo. Oltre alla conferma alla conduzione del programma religioso di Rai1 realizzato con la collaborazione della Conferenza Episcopale Italiana, se ne affiancherà un altro.

Per Lorena Bianchetti tornano ad aprirsi le porte del pomeriggio di Rai2, territorio a lei già noto. La ricordiamo infatti per alcune stagioni padrona di casa di L’Italia sul 2. Il talk show quotidiano in onda alle ore 14 sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo, dal lunedì al venerdì. All’epoca conduceva insieme a Milo Infante, che ora occupa, con ottimi ascolti, la stessa fascia oraria con il suo Ore 14. Programma questo confermato anche per la prossima stagione tv.

Dicevamo dunque del ritorno di Lorena Bianchetti nel pomeriggio di Rai2. Il nuovo programma che condurrà a partire dal prossimo mese di settembre, sarà un talk show. A differenza del suo precedente impegno, quello dell’Italia sul 2 che era un quotidiano, questo nuova trasmissione sarà settimanale. Come detto sarà un talk show in cui si incroceranno i temi e gli argomenti della settimana appena terminata, con ospiti e riflessioni.

La collocazione di questa nuova trasmissione dovrebbe essere nel fine settimana e nel pomeriggio di Rai2.