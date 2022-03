Debutta oggi sabato 12 marzo su Sky on demand, NOW in streaming e su Sky Serie alle 21:15 la serie tv francese L’Opéra, pronta a condurre lo spettatore nel dietro le quinte del Teatro dell’Opera di Parigi, un luogo iconico che ammalia il turista ma che rappresenta uno spietato posto di lavoro per le ballerine e i ballerini che riescono a entrarvi. Come in passato ha dimostrato anche la miniserie Flesh and Bone, il mondo del balletto classico può essere particolarmente spietato, tra sogni infranti e coreografi senza scrupoli. Vediamo perchè L’Opéra può essere una sorprendente serie presentata lo scorso anno al Series Mania dove la protagonista Ariane Labed, ha vinto il premio come miglior attrice.

L’Opéra, la trama

La Parigi da sogno, turistica e lussuosa e quella delle banlieu e della periferia, si sfiorano sul palco de L’Opéra dove ragazzi e ragazze danzano sulle punte inseguendo un sogno, oltre che la fama e la gloria. Ballare è un bisogno naturale per qualcuno, ne definisce l’identità ancor più di altri aspetti della vita. Nella serie tv in partenza su Sky da sabato 12 marzo, incontriamo Zoe, trentacinquenne etoile che vive un periodo di crisi. Dopo un infortunio fatica a riprendersi e intanto si accumulano serate alcoliche e amanti.

Ma la danza è la sua vita e nonostante tutto Zoe vuole ballare e mantenere fede al contratto che la lega all’Opera per altri 7 anni. Peccato che il nuovo coreografo, Sebastien, in sintonia con la direzione del teatro, abbiano altre idee e vorrebbero cercare di rinnovare il corpo di ballo a partire dalla sua stella.

Se una carriera è sul punto di crollare, un’altra sta per decollare. Flora ha solo 19 anni e con grande fatica si è unita alla compagnia di ballo dell’Opera come sostituta. Dimostrare il suo talento sarà ancora più difficile per lei visto che è una ragazza nera in una realtà in cui il “bianco” prevale.

L’Opéra, la prima impressione

Gelosie, rivalità, lotte di potere L’Opera di Parigi assomiglia al set di una soap opera nella serie tv francese in arrivo su Sky da oggi sabato 12 marzo. Per fortuna però gli autori francesi hanno imparato la lezione della serialità americana realizzando una serie tv in cui tutti gli elementi sono ben bilanciati e il pubblico riesce a entrare in sintonia con i personaggi della serie. Chiunque potrebbe essere Zoe o Flora, anche se non si sono mai indossate le scarpe con le punte o il tutu. La danza è solo un affascinante pretesto per raccontare momenti diversi della vita, quando lotti per mantenere vivo il tuo sogno o lotti per conquistarlo.

Il parallelismo tra le due protagoniste funziona riuscendo a evitare il rischio di creare due serie tv parallele. Zoe e Flora sono due donne completamente diverse ma che hanno un sogno in comune, danzare, e si impegnano fino allo stremo per poterlo fare. Interessante anche il raffronto tra le due sfide che queste donne devono affrontare: da un lato il decadimento inevitabile dell’età e del copro, dall’altra il colore della pelle e quel razzismo strisciante con cui deve confrontarsi, soprattutto in un contesto in cui i ballerini classici di colore sono veramente pochi. Ma è un mondo che sta cambiando come dimostra Flora che a un compagno che le fa notare come non può sognare di fare un ruolo da “bianca” risponde come non le fosse capitato di sentirselo dire da persone sotto i 30 anni. Senza contare che i nuovi arrivati rappresentano sempre un nemico da “combattere” con tutte le armi.

C’è una grossa cura del dettaglio in questa serie tv in cui si respira verità, sfuggendo quel rischio artefatto che purtroppo spesso insegue le produzioni italiane. I momenti di danza sono come le operazioni in un medical drama o le aule di tribunale in legal: elementi funzionali alla rappresentazione del racconto mentre si descrive la vita dei protagonisti. Fondamentali ma mai invasivi o preponderanti.

L’Opéra, le immagini

Foto Orange Studios L'Opera le foto della serie tv su Sky e NOW Guarda le altre 2 fotografie →

L’Opéra, il cast

Creata da Cecile Ducrocq e Benjamin Adam, L’Opera è una serie tv prodotta da Studio Orange e ambientata a Parigi. Le protagoniste Zoe e Flora sono interpretate da Arian Labed e Suzy Bemba, mentre il coreografo Sebastien è interpretato da Raphael Personnaz. Sam Louwyck è Jan, Brigetty Sy è Nadia, Sasha è interpretato da Damien Chapelle, Tiphaine da Sara Le Picard mentre Louise è Maud Jurez.

L’Opéra, la programmazione italiana

L’Opera debutta su Sky con i primi due episodi on demand dalla mattina disabato 12 marzo, disponibile anche on demand. I due episodi sono anche in programmazione lineare su Sky Serie alle 21:15. In totale sono 8 episodi e il finale è quindi previsto per il 2 aprile.

L’Opéra, ci sarà una seconda stagione?

La seconda stagione de L’Opéra è già stata girata con le riprese che sono terminate lo scorso dicembre, il rilascio è atteso in estate in Francia (e successivamente in Italia sempre su Sky). Nella seconda stagione della serie tv prodotta da Orange Studios ci sarà anche Anne Alvaro nei panni di Diane che si rivelerà una nuova antagonista per la protagonista Zoe.