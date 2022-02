A Marzo 2022 su Sky e NOW in streaming si fa un viaggio nel tempo dal passato della Liguria di Hotel Portofino che termina proprio nel corso del mese, a quello americano di The Gilded Age fino al futuro di Halo che arriva in doppia versione sia originale che doppiato in contemporanea con gli Stati Uniti. Ma nel corso del mese vedremo anche Luca Zingaretti negli inediti panni di un direttore di una prigione che tratta come un vero e proprio regno ne Il Re.

Sky e NOW Marzo 2022: le serie tv in partenza

Scopriamo insieme le novità che ci aspettano a Marzo 2022 su Sky e NOW in streaming tra nuove serie tv e graditi ritorni:

1 Martedì

Ippocrate – Specializzandi in Corsia s.2 Sky Serie/Now (ep. settimanali): la seconda stagione del medical drama francese. Il pronto soccorso è allagato e Alyson e Hugo devono gestire un sovraffollato reparto di medicina Interna sotto la guida del nuovo e autoritario primario.

4 Venerdì

Joe vs Carole (miniserie) su Peacock: tratta dal podcast di Wondery racconta la storai di Carole Baskin, l’amante dei grandi felini che sfida Joe “Exotic” dando vita a una battaglia diventata famosa e che ha portato alla luce i segreti del passato di entrambi

6 Domenica

Magnum P.I. s.4 su FOX (nuovi episodi settimanali)

Le Indagini di Roy Grace s.1 Sky Investigation/Now (ep. settimana): adattamento del romanzo di Peter James; John Simm è Roy Grace detective di Brighton che dopo la morte della moglie, aiuta un collega a risolvere un misterioso caso.

9 Mercoledì

Billions s.6 Sky Altantic/Now (ep. settimanali): già rinnovata per una settima stagione, il financial drama riparte dopo la clamoroso uscita di scena di Axe (Damien Lewis). Mike Prince (Corey Stoll) prende la Axe Corp mentrre Rhoades (Paul Giamatti) si ritrova con un nuovo “nemico” da affrontare.

12 Sabato

L’opera s.1 Sky Serie/Now: Zoe è la prima ballerina dell’Opera di Parigi, l’arrivo di Flora una giovane e ambiziosa ballerina, la mette in difficoltà mentre a decidere le sorti del corpo di ballo arriva Sebastien un nuovo direttore.

18 Venerdì

Il Re s.1 Sky Atlantic/Now (ep. settimanali): prison drama targato Sky con Luca Zingaretti nei panni di un terribile direttore di un carcere che gestisce tutto come un suo regno; l’avvio di alcune indagini ministeriale rischiano di minarne il potere.

21 Lunedì

The Gilded Age s.1 Sky Serie/Now: il papà di Downton Abbey Julian Fellowes dopo una lunga gestazione, grazie a HBO, a dare alla luce la sua nuova creatura, un affresco della New York di fine ‘800 in profonda evoluzione in cui l’arrivo di nuovi ricchi mette in crisi la vecchia aristocrazia.

24 Giovedì

Halo s.1 on demand in versione originale sottotitolata, da lunedì 28 doppiata su Sky Atlantic: adattamento dell’omonimo videogame, racconta un epico conflitto nel 26° secolo tra l’umanità e una razza aliena nota come Covenant

27 Domenica

Avvocati di Famiglia s.2 Sky Investigation: prosegue il racconto della vita privata e professionale di Abigail e della sua disfunzionale famiglia di avvocati.

Sky e NOW Marzo 2022, le serie tv che proseguono

Come ogni mese anche a Marzo facciamo il punto sulle serie tv iniziate nelle scorse settimane e che proseguono (o magari terminano) sui canali Sky dedicati alle serie tv e su NOW in streaming, con i cofanetti completi e le puntate che restano poi a disposizione on demand.

lunedì 7 marzo, ultima puntata doppiata di Euphoria s.2 su Sky Atlantic

s.2 su Sky Atlantic lunedì 14 marzo, ultime due puntate di Hotel Portofino su Sky Serie

su Sky Serie ogni venerdì prosegue Law & Order s.23 su Sky Investigation

s.23 su Sky Investigation ogni venerdì prosegue Bel-Air s.1 on demand su Peacock

s.1 on demand su Peacock ancora in pausa Chicago Fire – Chicago PD – Chicago Med

Sky e NOW Marzo 2022 intrattenimento oltre la fiction

L’intrattenimento Sky e NOW a Marzo 2022 vede l’arrivo della nuova edizione di Pechino Express per la prima volta su Sky dopo le varie stagioni su Rai 2. Condotto da Costantino della Gherardesca con 10 coppie di concorrenti in viaggio lungo la rotta dei Sultani. Da lunedì 7 marzo debutta alle 20:00 una sketch comedy dedicata alla cucina che affronta in modo leggero e ironico alcuni temi della ristorazione, So Wine So Food Uomo delle Stelle.

Tra i titoli di Sky Arte del mese si segnalano il 5 marzo la serata dedicata a Pasolini, domenica 6 il documentario sull’Apollo Theatre di New York, dall’11 marzo il ritorno di Luce Social Club il talk su tutto quello che è spettacolo, sabato 12 un documentario su Giacomo Balla e il futurismo, mercoledì 16 uno su Zappa, il 25 marzo arriva Amazing Grace un documentario inedito del 1972 su Aretha Franklin diretto da Sidney Pollack e rimasto bloccato per 47 anni.

Su Sky Documentaries il 2 marzo arriva Heroine: Cape Code, USA che racconta da una tranquilla cittadina del Massachusetts la storia di 8 giovani eroinomani, una piaga che sta distruggendo questa cittadina. Il 4 marzo Oasis: Supersonic ripercorre l’ascesa della band inglese; l’8 marzo con Noi Donne Afghane; 11 marzo Il Mio Nome è Clitoride con 12 ragazze tra i 20 e i 25 anni che raccontano la scoperta del loro corpo e dell’organo erettile femminile; lunedì 21 marzo Funari Funari Funari un documentario sulle tre vite di Gianfranco Funari.

Su Sky Nature da domenica 6 marzo Francesca Michielin racconta alcuni temi centrali nel dibattito su ecologia e sostenibilità in Effetto Terra – Guida Pratica per Terrestri Consapevoli.