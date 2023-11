Chi saranno i concorrenti della nuova edizione di Lol, disponibile su Prime Video nel 2024? Secondo quanto scrive Cinemotore, nel cast del format prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios dovrebbero esserci l’attore Diego Abatantuono, la comica e imitatrice Lucia Ocone, il musicista Rocco Tanica, l’attore Claudio Santamaria, Aurora Leone dei The Jackal (conduttrice di Italia’s got talent) e l’attrice Angela Finocchiaro. TvBlog è in grado di anticipare un altro nome che sarebbe vicinissimo al comedy show condotto da Fedez: l’attore Maurizio Lastrico, tra i protagonisti della serie Call My Agent – Italia su Sky. L’annuncio ufficiale e completo del cast arriverà soltanto nelle prossime settimane.

Prima di Lol il talent alla ricerca del decimo concorrente

Lol 4 sarà anticipato dal prequel spin-off dal titolo LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, talent tour in tre tappe (Milano, Napoli e Roma) alla ricerca del decimo concorrente, registrato in estate. Lo show, con Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus giudici e Mago Forest presentatore, sarà disponibile su Prime Video all’inizio del 2024.

I concorrenti delle precedenti edizioni

A Lol 1, al via in piena pandemia ad aprile 2021, presero parte Caterina Guzzanti, Frank Matano, Elio, Lillo, Katia Follesa, Michela Giraud, Ciro Priello (vincitore), Gianluca “Fru” Colucci, Luca Ravenna e Angelo Pintus. Alla seconda stagione uscita a febbraio 2022, nel giorno in cui la Russia ha deciso di attaccare l’Ucraina, dando vita alla guerra ancora in corso, parteciparono, invece, Virginia Raffaele, Mago Forest, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda (vincitore), Maria Di Biase, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni. Nell’edizione numero 3 rilasciata a marzo 2023, infine, gareggiarono Cristiano Caccamo, Marina Massironi, Paolo Cevoli, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Marta Filippi, Brenda Lodigiani, Herbert Ballerina e i vincitori Luca Bizzarri e Fabio Balsamo.