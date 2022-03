La terza stagione di LOL – Chi ride è fuori, il comedy show prodotto in Italia per Amazon Studios da Endemol Shine Italy, si farà.

Annunciando la terza stagione, Prime Video ha confermato il successo ottenuto dalla seconda stagione del programma. LOL 2, infatti, è “il titolo più visto di sempre nel periodo di lancio” per quanto riguarda la piattaforma Prime Video in Italia.

Di seguito, le dichiarazioni ufficiali di Nicole Morganti, Head of Italian Originals, Amazon Studios:

Siamo molto felici di annunciare nuovamente questo successo. LOL: Chi ride è fuori si riconferma come il comedy show dei record e siamo entusiasti di annunciare la terza stagione, che speriamo continui a portare sorrisi e allegria agli spettatori di Prime Video.

LOL – Chi ride è fuori: la seconda stagione

Le prime quattro puntate della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori sono state rese disponibili in una circostanza non proprio del tutto favorevole, giusto per usare un eufemismo. Come ricordiamo, infatti, il 24 febbraio 2022 è stato il giorno dell’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Il 3 marzo 2022, in un secondo momento, come accadde anche con la prima edizione, sono state rese disponibili le ultime due puntate.

Alla seconda stagione, hanno preso parte come concorrenti Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni, più Lillo, nel ruolo di guest star.

Senza correre il rischio di spoiler, si può tranquillamente dire anche il nome del vincitore ossia Maccio Capotonda, che si è piazzato al primo posto davanti a Virginia Raffaele, seconda, e Corrado Guzzanti, terzo.