Oggi, martedì 15 febbraio 2022, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Amazon Original, che sarà disponibile sulla piattaforma Prime Video a partire dal prossimo 24 febbraio, con le prime 4 puntate (le restanti 2 saranno disponibili a partire dal 3 marzo 2022).

A meno di un anno di distanza dalla fortunata prima edizione, anche quest’anno, 10 comici e attori professionisti si sfideranno, provando a restare seri per almeno 6 ore consecutive e, al tempo stesso, tentando di far ridere i loro avversari.

I concorrenti di questa seconda stagione sono Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Mago Forest, Max Angioni, Maria Di Biase, Gianmarco Pozzoli, Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Tess Masazza e Virginia Raffaele.

Chi riuscirà a non ridere per tutte le 6 ore si aggiudicherà il premio di 100 mila euro, che sarà devoluto ad un ente benefico.

Per il secondo anno consecutivo, Fedez sarà il conduttore e arbitro di LOL: Chi ride è fuori. Nella Control Room, però, quest’anno, accanto a lui ci sarà Frank Matano, uno dei concorrenti della prima stagione.

Dall’edizione dell’anno scorso, ritroveremo anche Lillo, ospite speciale che verrà coinvolto nel gioco per mettere in difficoltà i concorrenti.

LOL: Chi ride è fuori è prodotto in Italia per Amazon Studios da Endemol Shine Italy e sarà disponibile in più di 240 paesi e territori nel mondo.

LOL 2: la conferenza stampa in diretta

Durante la conferenza stampa di oggi, interverranno i conduttori e i concorrenti di questa seconda stagione.

TvBlog seguirà in tempo reale la conferenza a partire dalle ore 11.