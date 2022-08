Arriva su Netflix la terza e ultima stagione di Locke & Key, l’avventura per ragazzi tratta dai fumetti omonimo di Joe Hill e Grabriel Rodriguez realizzati per IDW. L’adattamento prodotto da Carlton Cuse e Meredith Averill ha debuttato sulla piattaforma di streaming nel 2020 dopo una lunghissima gestazione. Infatti il primo progetto di serie tv tratta dal fumetto di Hill, figlio di Stephen King, risale addirittura al 2010 quando stavano lavorando allo sviluppo di un pilot per FOX Alex Kurtzman e Roberto Orci reduci da Fringe.

L’anno successivo il pilot venne addirittura mostrato al San Diego Comic-Con ma Fox non ordinò la serie. Nel 2016 ci provò lo stesso Hill a realizzare un progetto indipendente da vedere al miglior offerente ma anche questo progetto venne accantonato. Nel 2017 è Hulu a ordinare a Carlton Cuse il pilot di Locke & Key con il coinvolgimento di Hill e di Andy Muschietti regista di It, ma nemmeno questa versione ottiene il via libera. Alla fine nel 2020 è Netflix a prendere in mano la produzione, arrivando così alla realizzazione delle tre stagioni che abbiamo visto.

Locke & Key 3, la trama

La terza stagione di Locke & Key riprende dalla fine della seconda stagione. Tyler ormai adulto, decide di lasciare la famiglia e di non voler più ricordare la magia, facendo il percorso inverso della madre che invece, per stare più vicina ai figli, abbraccia il mondo magico delle misteriose chiavi che popolano la casa. Intanto il demone Gideon, risvegliato da Eden alla fine della scorsa stagione, è deciso a unire il mondo dei demoni con quello degli umani e a conquistare tutte le chiavi dei Locke.

Locke & Key 3, la recensione

In Locke & Key gli adulti, senza alcun intervento magico, dimenticano la magia pochi istanti dopo averla vista. Lo stesso succederà agli abbonati Netflix dopo la visione. Dopo una convincente prima stagione, curata e intrigante, capace di bilanciare il senso dell’avventura per ragazzi con le atmosfere di una favola dark, Locke & Key è diventata sempre più un prodotto poco curato, su cui anche all’interno della stessa Netflix l’interesse era minimo. L’obiettivo era solo quello di portare a casa l’ultima stagione girata in coda alla seconda e poi dimenticarla.

La terza stagione ricicla formule già viste e anche temporalmente si colloca in coda alla seconda stagione con tanto di svolgimento del matrimonio tra lo zio Duncan e il compagno, accennato proprio nelle puntate precedenti e che sembra un corpo estraneo rispetto al resto del racconto. Gideon, il cattivo di questa stagione, ha tutte le caratteristiche del nemico di un programma per ragazzi, i suoi tentativi di conquista delle chiavi sono poco elaborati e vengono risolti in fretta, anche se il tutto si trascina fino all’ultima stagione. La componente familiare prevale su quella adolescenziale, scompaiono gli amici dei ragazzi e la parentesi di Tyler lontano dalla famiglia non aggiunge nulla al personaggio. C’è poca convinzione dei propri mezzi in questa terza stagione di Locke & Key e si respira una sensazione generale di voglia di chiudere le avventure e passare oltre. Difficilmente il pubblico avrà voglia di una maratona degli ultimi episodi, resterà piuttosto una di quelle serie nella categoria “da finire” di Netflix.

Locke & Key 3, il cast

Confermato il cast visto nei precedenti episodi di Locke & Key. Protagonista assoluto è indubbiamente il giovane Bode interpretato da Jackson Robert Scott e sempre più motore dell’azione delle vicende della serie tv.

Connor Jessup è Tyler Locke

Darby Stanchfield è Nina la mamma

Emila Jones è Kinsey Locke

Jackson Robert Scott è Bode Locke

Brendan Hines è Josh

Aaron Ashmore è Duncan Locke

Sherri Saum è Ellie

Kevin Durand è Frederick Gideon

Locke & Key 3 il trailer italiano

Locke & Key 3 quante puntate sono?

La terza stagione conclusiva di Locke & Key è composta da 8 episodi, 2 in meno rispetto ai 10 delle prime due stagioni. In totale quindi il cofanetto di Locke & Key ha 28 episodi.

Locke & Key 3 dove in streaming?

Come per le precedenti due stagioni, anche per vedere la terza stagione di Locke & Key è necessario l’abbonamento a Netflix, gli episodi sono disponibili dal 10 agosto.

Locke & Key 4 si farà?

Ribadiamo che non ci sarà la quarta stagione di Locke & Key, questa terza stagione è anche l’ultima. Gli episodi sono stati realizzati insieme a quelli della seconda stagione e non a caso il rinnovo per una terza e ultima stagione arrivò poco prima l’uscita dei precedenti episodi. Carlton Cuse e Meredith Averil co-showrunner della serie, hanno subito dichiarato di esser felici di aver realizzato la loro visione dei fumetti di “Joe Hill e Gabriel Rodriguez esattamente nel modo che volevamo”. Non è stata quindi una cancellazione inaspettata ma una vera e propria chiusura, non a caso il finale chiude le vicende della famiglia Locke.