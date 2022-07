Cosa c’è da vedere ad agosto su Netflix ? Tra le serie tv arrivano tanti titoli da tutto il mondo da Delhi Crime a serie tv brasiliane, belga, coreane. L’attenzione è rivolta ad alcune novità come Sandman, tratta dal fumetto omonimo, e l’insolito thriller Echoes con Michelle Moanaghan. Molto attese anche la terza stagione di Non ho Mai…con le difficoltà di coppia di Devi e la terza di Locke & Key che è anche l’ultima.

Netflix Agosto 2022 le serie tv in arrivo

1 Lunedì

I Misteri del Cafè Minamdang s.1, thriller coreano su un ex profiler che si finge un sensitivo e collabora con una detective.

2 Martedì

Previsioni d’amore s.1, serie coreana ambientata all’interno degli studi di un centro di meteorologia.

3 Mercoledì

Buongiorno, Veronica s.1, thriller brasiliano su un’agente della omicidi che è testimone di un suicidio che riapre vecchie ferite.

5 Venerdì

The Sandman s.1: tratta dai fumetti DC di Neil Gaiman, la serie racconta luoghi e personaggi finiti sotto l’influenza di Morfeo. Quando Sogno viene tenuto prigioniero per un secolo la sua assenza dà inizio a una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo dei sogni.

Venticinque e Ventuno s.1: serie coreana ambientata nel 1998 che racconta la storia di due persone che si incontrano in momenti diversi della loro vita. Da un lato c’è una schermitrice i cui sogni sembrano impossibili, dall’altra un giovane che cerca di ricostruire la sua vita.

Mercoledì 10

Locke & Key s.3, ultima stagione per la serie sviluppata da Carlton Cuse tra gli altri e basata sui fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez. Al centro la storia dei fratelli Locke alle prese con le misteriose chiavi dotate di poteri e che attirano entità demoniache.

School Tales: La serie, miniserie antologica thailandese horror con al centro adolescenti.

Venerdì 12

Non ho mai… s.3 nella terza stagione la storia tra Devi e Paxton è ormai diventata ufficiale ma l’arrivo di Des complica la situazione.

A Model Family s.1 una serie tv coreana, al centro un uomo sull’orlo della bancarotta che trova una macchina piena di soldi ma finisce invischiato in una lotta tra cartelli della droga.

Mercoledì 17

Niente di sospetto s.1, serie brasiliana, tre donne ingannate dallo stesso playboy, si trasferiscono con le rispettive famiglie nella sua mega villa finendo per indagare sulla sua morte.

Chi Scherza col fuoco s.1, serie tv messicana, seguendo gli indizi sulla morte del fratello Poncho si unisce in un gruppo di pompieri privati trovando una famiglia, l’amore e un serial killer.

Venerdì 19

Kleo s.1, dopo la caduta del muro di Berlino, un’ex spia decide di vendicarsi di chi l’ha tradita.

Alma s.1 dopo aver perso la memoria in uno strano incidente in cui tutti i suoi compagni sono morti, Alma cerca di scoprire cosa sia successo quel giorno.

Echoes s.1, Leni e Gina (Michelle Monaghan) sono due gemelle che fin da piccole si sono sempre scambiate, conducendo anche da adulte una doppia vita, scambiandosi anche i mariti. Quando una delle due sparisce la situazione si complica.

24 Mercoledì

Mo s.1, la storia di un rifugiato palestinese che negli Stati Uniti cerca rifugio e una nuova cittadinanza.

Lost Ollie s.1 un giocattolo perduto va alla ricerca del bambino che lo ha perso.

Under Fire s.1, serie belga su un gruppo di pompieri che dopo un cambio di leadership al primo fatale incidente vengono messi sotto indagine.

26 Venerdì

Delhi Crime s.2, poliziesco indiano.

Ludik s.1, serie sudafricana, per salvare un membro della sua famiglia, un imprenditore deve usare la sua scorta di diamanti illegali per trasportare armi nel paese.

Netflix Agosto 2022 Anime e Animazione

Una parte del catalogo Netflix è dedicato al mondo dell’anime e dell’animazione, vediamo le novità di Agosto:

Lunedì 1 – La Città di Alberogrande s.1

– La Città di Alberogrande s.1 Giovedì 4 – Kakegurui Twin s.1; Robo-Fratelli supergiganti s.1

– Kakegurui Twin s.1; Robo-Fratelli supergiganti s.1 Lunedì 8 – Team Zenko Go s.2

– Team Zenko Go s.2 Giovedì 11 – Dota: Dragon’s Blood s.3

– Dota: Dragon’s Blood s.3 Lunedì 15 – Deepa & Anoop s.1

– Deepa & Anoop s.1 Martedì 16 – Barbie – Squadra Speciale

– Barbie – Squadra Speciale Giovedì 18 – Tekken: Bloodline s.1; He-Man and the Masters of the Universe s.3

Tekken: Bloodline s.1; He-Man and the Masters of the Universe s.3 Venerdì 19 – La serie di Cuphead s.2

– La serie di Cuphead s.2 Giovedì25 – L’avventura di Rilakkuma al parco dei divertimenti s.1; Angry Birds: Summer Madness s.3

Netflix Agosto 2022 oltre la finzione

Vediamo tutto quello che rientra nel mondo dei documentari, dei reality, degli show in arrivo ad Agosto su Netflix.