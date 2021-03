Loro, Harry e Meghan, sono stati sulla bocca di tutti in questi ultimi giorni e questo grazie al fatto di essere stati davanti al microfono di Oprah Winfrey che li ha intervistati per uno scoop che è stato trasmesso dalla rete americana CBS. Una intervista bomba che ha fatto il giro del mondo e che ha fatto scoppiare un putiferio dopo le affermazioni di Meghan, fra le tante quella che ha fatto più scalpore in cui che ha definito razzista la famiglia reale, un ambiente quello che la faceva sentire morire, tanto da pensare a suicidarsi. Parole molto pesanti che hanno provocato tantissime reazioni, fra le altre quella del fratello di Harry, William, che a una domanda di un giornalista ha detto “La famiglia reale è tutt’altro che razzista“. Per altro secondo un sondaggio di YouGov riportato dal Daily Mail la popolarità della coppia Harry e Meghan, dopo l’intervista alla CBS, sarebbe crollata, per l’esattezza di 15 punti per Harry e di 13 per Meghan. Di questo si parlerà certamente questa sera a Live non è la D’Urso, il programma di Video News condotto da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5, dove sarà ospite il fratellastro di Meghan, ovvero Thomas Markle Jr che avrà da dire certamente la sua su tutta questa questione e per la prima volta in tv dopo l’intervista della Winfrey.

Thomas per altro ha già avuto modo di dire la sua rispetto alla sua sorellastra Meghan, ricordiamo infatti che prima delle nozze di Harry e Meghan aveva scritto una missiva al Principe per convincerlo ad annullare il matrimonio, non solo, ha anche affermato successivamente che la sorellastra avrebbe in qualche modo trascurato la propria famiglia d’origine. Insomma i rapporti fra i due non sembrano essere davvero idilliaci, anche se poi ospite proprio di Live non è la D’Urso cambiò versione. Ovviamente si parlerà anche di questo nella puntata di stasera di Live non è la D’Urso, che conterrà anche altri temi e altri argomenti per la consueta serata di oltre tre ore di diretta televisiva con i previsti interventi di Rita Rusic, Alba Parietti, Guenda Goria con Francesco Baccini, e Walter Zenga.

L’appuntamento dunque per l’incontro esclusivo di Thomas Markle Jr a Live non è la D’Urso è subito dopo la consueta puntata domenicale di Paperissima sprint, con Barbara D’Urso ovviamente su Canale 5.