A Live-Non è la D’Urso, Francesco Baccini si è alzato improvvisamente in piedi durante un confronto con Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta.

Riassunto per chi non fosse a conoscenza degli ultimi fatti di gossip targati GF Vip: la Ruta, durante una puntata serale del reality show di Canale 5, ha dichiarato di avere avuto un flirt con Baccini; quest’ultimo, durante un confronto avvenuto al GF Vip, ha drasticamente ridimensionato quanto accaduto con l’ultima eliminata dal reality condotto da Alfonso Signorini, ormai vent’anni or sono.

Nel talk show domenicale di Canale 5, inoltre, è andata in onda una docu-fiction, liberamente tratta dalla versione di Francesco Baccini e intitolata Quella sera a casa Ruta, che, ovviamente, si merita almeno un paio di Emmy Awards a scatola chiusa…

Baccini, durante l’intervista one-to-one con Barbara D’Urso, non si è mostrato molto entusiasta nell’affrontare Guenda Goria:

Guenda? Non devo dirle niente. Non voglio gossip nella mia vita, me ne sono trovato addosso uno, gratuito. Dopo 20 anni, tirare fuori questa storia… Mi è scoppiato improvvisamente il telefono. Io ho una vita privata, tra l’altro. Questa cosa che sono andato lì per farmi pubblicità mi fa ridere. Non si parla di personaggi, si parla di persone. E’ stata una violenza personale. Questo tipo di situazioni, le ho sempre evitate. Non voglio far discussioni perché non c’è niente da discutere. Non è nel mio stile. Ho fatto il confronto con la diretta interessata. Una docu-fiction? Ho fatto molta più televisione senza farla! Prima vediamo la docu-fiction e poi decido… Visto che sono qui, gioco anch’io!

Barbara D’Urso ha sottolineato, più volte, il fatto che Baccini fosse perfettamente a conoscenza della presenza della Goria in trasmissione. Il cantautore, quindi, ha accettato almeno di salutarla e Guenda Goria ha sottolineato il gesto con evidente sarcasmo:

Grazie per la gentile concessione, sono onorata!

Alla fine, però, il confronto vero e proprio, si è ugualmente consumato.

Riassumendo, Guenda Goria ha dichiarato che la madre aveva parlato di questo flirt in maniera molto delicata e non spiacevole mentre Baccini, sempre secondo la Goria, ha aggiunto particolari privati della vita privata della madre, palesando un fastidio definito “poco elegante”.

Baccini le ha replicato, affermando di non avere alcuna voglia di essere fermato dalle persone per parlare di questioni di gossip che, però, oggettivamente, in questo periodo, ha alimentato anche lui.

Quando Guenda Goria ha manifestato il proprio fastidio dinanzi ad un gesto di Francesco Baccini, che la figlia di Maria Teresa Ruta ha interpretato come un tentativo di zittirla, il cantautore si è alzato improvvisamente in piedi:

Io, con questo mondo, non c’entro niente sia chiaro. Io appartengo ad un altro mondo, non a questo. Se volete farvi le liti…

La frase “Se volete farvi le liti…” non è piaciuta a Barbara D’Urso che non ha nascosto il proprio fastidio. Francesco Baccini, alla fine, non ha lasciato lo studio ed è tornato a sedersi al proprio posto ma la conduttrice ha comunque messo la parola fine al confronto.