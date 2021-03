Debutto davanti alle sfere di Live non è la d’Urso per Pierpaolo Pretelli. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha affrontato i 5 opinionisti: Vladimir Luxuria, Federico Fashion Style, Patrizia Groppelli, Caterina Collovati e la sua ex coinquilina nella casa, Maria Teresa Ruta. Al centro del dibattito la relazione con Giulia Salemi che, pare, stia andando nel migliore dei modi anche fuori dal reality show concluso una settimana fa con la vittoria di Tommaso Zorzi.

Chiaramente i dubbi che sono stati rimessi in ballo da ben 4 sfere rosse ricadono tutte sulla sincerità del rapporto tra l’ex velino e l’influencer. Inizialmente alcuni dei familiari di Pierpaolo non sono sembrati particolarmente entusiasti esprimendo i loro pensieri in alcuni programmi della d’Urso. Sapute le presenze in tv, Pierpaolo si arrabbiò per la delusione: “Avevo chiesto a mio fratello di tutelarmi qualora venisse in televisione, con mia madre devo chiarire ancora qualcosa” ha detto oggi davanti alle telecamere del programma di Canale 5.

Ha assicurato che fra lui e Giulia tutto va bene. Ha sfidato le critiche di Vladimir Luxuria che ha sottolineato come, Pierpaolo, non ci avrebbe messo molto tempo a ‘rimpiazzare’ Elisabetta Gregoraci (“mi ero preso una cotta per lei” ha detto) con Giulia Salemi:

Se la cosa fosse vera, voi sareste bellissimi. Io alla storia con Elisabetta ci ho creduto. Poi non hai fatto in tempo ad asciugarti le lacrime che l’hai rimpiazzata con Giulia

La risposta di Pierpaolo Pretelli:

Il beneficio del dubbio ci può stare. Vivere la vita lì dentro è ben diverso. Piano piano ho capito che da parte di Elisabetta non c’era nulla. Però a questo punto non ci si può innamorare ancora?

Più velenosa l’opinione di Patrizia Groppelli che ha appellato Giulia come una ‘gatta morta’, termine che a Pierpaolo fa venire i ‘5 minuti’: “E’ la mia donna e sta offendendo me in questo caso, moderiamo i termini. Non si usano questi termini“.

L’ex fidanzato Abraham Garcia settimana scorsa è stato ospitato a Live per poter tentare di parlare con Giulia, cosa non accaduta proprio per scelta di Giulia. “Se è innamorato son problemi suoi” dice Pierpaolo con chiarezza “Mi dispiace, ci sono miliardi di persone quindi spero che lui si possa innamorare come siamo innamorati io e Giulia“