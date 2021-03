Live non è la d’Urso: anticipazioni puntata del 7 marzo 2021

Questa sera in prima serata su Canale 5 nuova puntata di Live non è la d’Urso condotta da Barbara d’Urso. Il programma è prodotto da Videonews e al suo interno come sempre sarà messa al centro l’attualità con la pagina dedicata alla politica e alla cronaca delle ultime ore, oltre che approfondimenti sulla situazione della pandemia in Italia con ospiti e collegamenti in diretta.

Solitamente abituati alle anticipazioni date durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 e Domenica Live, stavolta la conduttrice ha lasciato mistero sulle presenze che si alterneranno in studio. In particolare il contenitore della domenica pomeriggio è stato sostituito dal best of Domenica Vintage in cui si sono ripercorse le interviste cult di questa edizione di Domenica Live.

Ciò che si è saputo a poche ore dalla messa in onda è la presenza di due politici: il leader della Lega Matteo Salvini e il segretario dimissionario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. Per quanto riguarda la parte gossip di Live, possiamo dedurre dalla pagina twitter che Maria Teresa Ruta potrebbe essere coinvolta in una delle pagine che Barbara d’Urso affronterà nei vari talk in studio.

LIVE – NON È LA D’URSO: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

L’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

LIVE – NON È LA D’URSO 2020, SECOND SCREEN

Live – Non è la D’Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play. Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l’account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. Live – Non è la D’Urso è presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.