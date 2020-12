Live non è la d’Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d’Urso, andrà in onda, stasera, 6 dicembr3 2020, in prima serata su Canale 5, con la tredicesima puntata della nuova stagione.

Nella prima parte del programma come sempre ci sarà uno spazio dedicato alle ultime sull’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. In studio e in collegamento esperti, giornalisti e politici per discutere delle ultime restrizioni varate dal governo negli scorsi giorni e annunciate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

Per i fatti di cronaca e le inchieste, ritorna il caso Genovese. Live si sta occupando della vicenda da diverse puntate, questa sera arriveranno nuove testimonianze.

In memoria di Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre, saranno ospiti suo figlio Diego Junior e la madre Cristiana Sinagra. Continuano a rincorrersi le notizie sulle cause della sua morte e le polemiche sulla sua eredità.

Per lo spazio gossip, Gabriel Garko e Manuela Arcuri racconteranno cosa si cela dietro la loro storia d’amore e, ancora, nuovi sviluppi sulla travagliata storia tra Paolo Brosio e la sua fidanzata Maria Laura De Vitis, al centro di polemiche da diverse settimane.

LIVE – NON È LA D’URSO 2020 – 21: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il nuovo appuntamento con il programma condotto da Barbara d’Urso andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

LIVE – NON È LA D’URSO 2020 – 21, SECOND SCREEN

Il programma domenicale di Barbara d’Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play. Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l’account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. E’ presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.