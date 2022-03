L’Italia con voi, Monica Marangoni torna alla conduzione su Rai Italia

E’ il programma che accompagna gli italiani all’estero in un mix di informazione ed intrattenimento quasi come un versione della Vita in diretta dedicata ai nostri connazionali che vivono lontani dal loro paese. Il programma è L’Italia con voi ed è prodotto e trasmesso da Rai Italia, il canale prodotto dalla Direzione offerta estero della Rai diretto da Fabrizio Ferragni. L’ex giornalista politico del Tg1 è da gennaio alla guida della struttura Offerta Estero che ha come prima missione quella di far mantenere le radici linguistiche ai nostri connazionali che vivono e lavorano all’estero attraverso dei prodotti “ibridati” in lingua italiano-inglese anche dentro il canale Rai Italia.

La trasmissione di cui vi vogliamo parlare per via del cambio della guardia alla sua conduzione è dunque L’Italia con voi, che va in onda tutti i giorni su Rai Italia ed è disponibile pure su Rai Play. Si tratta di un programma che si occupa quotidianamente di temi di attualità che possano interessare gli italiani che vivono all’estero. Un programma d’intrattenimento che parla di cinema, fiction, cultura, spettacolo, ma anche appunto di attualità.

Alla conduzione de L’Italia con voi dallo scorso mese di ottobre c’è la giornalista del Tg3 Maria Cuffaro, che però da lunedì dovrà lasciare la guida di questa trasmissione, visti gli impegni sempre più pressanti dovuti alla situazione internazionale e alla guerra in Ucraina che la vede spesso alla guida della rubrica Linea notte del suo Tg3. Da lunedì dunque fuori Maria Cuffaro e arrivo alla conduzione de L’Italia con voi di Monica Marangoni.

Per Monica, che ricordiamo impegnata su Rai1 nell’estate del 2019 alla conduzione del programma del mattino Tutto chiaro, in realtà sarà un ritorno a casa, visto che ha già condotto L’Italia con voi negli scorsi anni.