L’Italia chiamò: la Nazionale di Calcio leader della prima serata, GFVip fermo al 16% di Share. I dati Auditel del 5 Ottobre 2026

La Nazionale di Calcio vince contro la Turchia, gli Azzurri di Mancini chiudono bene la parentesi in Nations League aspettando i prossimi impegni di Novembre. Il clima attorno all’Italia del calcio si sta ricompattando. Lo dimostra anche lo Share di Raiuno che, per aver trasmesso il match in chiaro, guadagna il 38,1%. Numeri da capogiro che dimostrano quanto il mondo del pallone, in particolare modo ad alti livelli, possa fare la differenza anche sul piccolo schermo.

Mediaset prova a contrastare la concorrenza con il GFVip. Il reality più longevo del Paese, tuttavia, si ferma al 16% di Share. 25,8% nella parte Night ma è comunque insufficiente nella sovrapposizione. La Nazionale Italiana televisivamente è un avversario complicato da arginare. Le reti cadette hanno compiuto scelte diverse: Rai2 propone La ragazza della palude e sfiora il 6% di Share, arrivando al 5,8%. Rai3, invece, cambia prospettiva scegliendo l’approfondimento giornalistico con Massimo Giletti. Lo Stato delle Cose arriva all’8,2% di Share.

Gli Azzurri conquistano il prime time, GFVip fermo al 16% di Share

Rete4 ritrova l’appuntamento con Quarta Repubblica sfiorando il 4% di Share. La trasmissione si ferma al 3,9%. ItaliaUno seleziona Jack Reacher – Punto di non ritorno e arriva al 6,3% di Share, mentre La7 conquista appena il 3,6% di Share con La Torre di Babele. Tv8, il canale in chiaro di Sky, passa al cinema con il film Io prima di Te e guadagna il 2,4% di Share. Leggermente meglio, dal punto di vista numerico, il Nove con Little Big Italy al 2,7% di Share.

RaiMovie punta tutto su un grande classico come Un Pugno di Dollari. La celebre opera cinematografica ottiene l’1,6% di Share. Su RaiPremium Il Vigneto dell’Amore si ferma all’1,3% di Share. La5 cala all’1,2% di Share con A Star is Born, mentre TopCrime si attesta all’1,3% di Share con CSI Miami.

Scotti tiene botta in access prime time

Gerry Scotti tiene botta in access prime time con La Ruota della Fortuna al 20,6% di Share, il noto gioco di Cologno Monzese approfitta della sosta forzata di Affari Tuoi per lasciare spazio alla Nazionale e guadagna terreno. La percentuale, nonostante la concorrenza degli Azzurri, è più che soddisfacente per Cologno Monzese.