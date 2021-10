Gli ultras (così si definiscono i suoi fan) lo chiedono a gran voce: L’Ispettore Coliandro 9 si deve fare. Il celebre personaggio nato dalla penna di Carlo Lucarelli ed interpretato da Giampaolo Morelli, una volta conclusa l’ottava stagione sempre su Raidue, si prende una pausa. Ma ci sarà un nona stagione? Ecco quello che, per ora, sappiamo.

L’Ispettore Coliandro 9, quando in onda?

Purtroppo, al momento la Rai non ha ancora confermato una nuova stagione della serie. Quindi è estremamente difficile avere con esattezza un’eventuale data di ritorno in tv di Coliandro. Va però detto che Giampaolo Morelli, in un’intervista a Sorrisi e Canzoni Tv, ha ironizzato sul fatto che i fan della serie siano molto esigenti sui tempi di attesa:

“Io ormai so che ho il preciso dovere di fornire agli spettatori una nuova stagione ogni tre, quattro anni al massimo. E visto che l’ultima è del 2018, ci siamo. Non potevamo più aspettare”.

Considerati gli impegni su altri set sia di Morelli che dei Manetti Bros., registi della serie, è probabile quindi che se L’Ispettore Coliandro 9 si farà non sarà a breve, ma dovremo aspettare almeno un paio d’anni.

L’Ispettore Coliandro 9, il cast

Anche in questo caso, dobbiamo lavorare di supposizioni. Il cast della serie è pressoché rimasto lo stesso da tempo: nell’ottava stagione va segnalata la defezione di Giuseppe Soleri, che ha lasciato la recitazione per dedicarsi alla sua attività da produttore. Il resto del cast, invece, è stato confermato. Visto che Coliandro è una serie che non ama i cambiamenti, possiamo pensare che salvo colpi di scena, il cast di un’eventuale nona stagione potrebbe essere lo stesso dell’ottava:

Giampaolo Morelli è l’Ispettore Coliandro

Veronika Logan è il Sostituto Procuratore Longhi

Alessandro Rossi è il Commissario De Zan

Paolo Sassanelli è l’Ispettore Gamberini

Caterina Silva è l’Ispettore Bertaccini

Benedetta Cimatti è l’Ispettore Buffarini

Luisella Notari è il Vicedirigente Paffoni

Francesco Zenzola è l’agente Lorusso

Mahmood Muhammad Tahir è Amid

L’Ispettore Coliandro 9, quante puntate sono?

Se la Rai dovesse confermare la nona stagione, è probabile che -per venire incontri ai numerosi altri impegni del cast e del registi- il numero di episodi sia limitato, rispetto ai sei di qualche anno fa. Il numero potrebbe così essere di quattro episodi, come avvenuto per le ultime due stagioni.

L’Ispettore Coliandro 9, regia e sceneggiatura

Difficile pensare a Coliandro senza i Manetti Bros. Nel caso di una nona stagione, quindi, i due fratelli saranno dietro la macchina da presa e chissà che non si facciano aiutare, come avvenuto nell’ottava stagione, in cui sono stati affiancati da Milena Cocozza.

A scrivere i nuovi episodi, potrebbe essere la coppia collaudatissima formata da Carlo Lucarelli (che è il creatore di Coliandro) e Giampiero Rigosi. A produrre, nel caso di rinnovo, sarà ancora Garbo Produzioni con Rai Fiction.

L’Ispettore Coliandro 9, location

Dove potrebbe essere girato Coliandro 9? Anche qui la risposta è ovvia: Bologna resta la città protagonista della serie, con le sue vie e piazze più o meno famose. Anche l’hinterland, però, già in passato al centro di alcune scene, potrebbe essere utilizzato.

L’Ispettore Coliandro 9, streaming

La nuova stagione di Coliandro, una volta confermata e girata, potrà essere seguita anche durante la messa in onda in tv sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove è possibile vedere tutte le otto stagioni realizzate.