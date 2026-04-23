L’Isola dei Famosi è (ancora) un rebus: Veronica Gentili, l’ombra di Belen e un cast tutto da definire

Un reality nel reality. Questo è quello che sta accadendo a Cologno Monzese per quanto riguarda la nuova (e discussa) edizione de L’Isola dei Famosi. Tutto comincia almeno 7 mesi fa. Il reality doveva riprendere da dove era rimasto lo scorso anno. C’era già una calendarizzazione a stagione televisiva inoltrata, Veronica Gentili confermata alla conduzione. Poi è successo l’imponderabile.

La location pensata inizialmente per la nuova edizione del programma è saltata, a causa delle polemiche e proteste da parte degli abitanti delle comunità dove il reality prendeva linfa. Quindi tutto da rifare: la priorità è trovare una nuova isola, nel vero senso della parola. I sopralluoghi sono cominciati, qualche esito negativo non ha fermato la macchina organizzativa. Al termine di valutazioni e analisi, la location nuova è arrivata. Manca, dunque, la parte più importante: il cast.

L’Isola dei Famosi tra incertezze e possibilità

I provini erano cominciati in un senso per poi evolversi in un altro. Il cambio di locazione ha portato alcune trattative con personaggi illustri a saltare. Un conto è immaginarsi in Honduras, sulla scia delle precedenti edizioni, un altro è cambiare punto di riferimento con microclima diverso e condizioni da valutare. I provini, pertanto, non si sono mai fermati. Accelerata ulteriore è stata data a Mediaset subito dopo l’affaire Signorini: il Grande Fratello Vip passa a Ilary Blasi e finisce a maggio.

Serve un altro programma per fare da “collante” prima della stagione estiva. L’Isola, per Pier Silvio Berlusconi, sembra il format ideale. In attesa di Temptation Island. La trasmissione è passata dall’ipotesi di fermarsi per un anno ad arrivare in extremis in onda con collocazione e sviluppo differente. Un’evoluzione, tutt’altro che prevedibile, in grado di cambiare le carte in tavola anche per quel che riguarda la conduzione.

Spunta il nome di Belen Rodriguez

Veronica Gentili era stata confermata, come attesta anche il comunicato ufficiale della Banijay, però se vengono modificate tempistiche di rilascio e svolgimento puntate quelle che prima erano certezze tornano a essere ipotesi. Non è detto, dunque, che Gentili possa accettare per questioni legate agli impegni già presi. La donna, nello specifico, sta portando avanti l’edizione delle Iene. Calendarizzare la nuova Isola dei Famosi vorrebbe dire, potenzialmente, inserirla in un mosaico di appuntamenti già fitto. Al posto della Gentili, pertanto, potrebbe subentrare Belen Rodriguez. Il nome al momento è solo un’ipotesi perché la showgirl argentina è impegnata in Rai, principalmente sui canali radio ma non fa differenza.

Davide Maggio tuttavia assicura che dei sondaggi ci sarebbero stati. A oggi L’Isola dei Famosi è una possibilità concreta senza riferimenti: un cantiere aperto da allestire e mettere in atto affinché l’intrattenimento Mediaset possa conservare determinate vette. Il rebus attorno al reality, però, rischia di essere più avvincente del reality stesso. C’è chi li chiama incidenti di percorso e chi preferisce definirli rischi del mestiere.

Un cast ancora senza conferme

A Cologno Monzese è finito il tempo dei propositi, deve cominciare l’era della concretezza. L’access funziona, la prima serata regala particolare appeal, serve una scossa per quanto riguarda determinati contenuti. I reality hanno un cerchio rosso sull’agenda personale di Berlusconi, i motivi cominciano a essere sotto gli occhi di tutti fra dubbi, indiscrezioni e aspettative. L’Isola dei Famosi rischia di assomigliare ogni giorno che passa all’isola che non c’è.