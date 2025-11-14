La Ruota della Fortuna Gabriele Casti perde il titolo ma resta il campione dei record
Gabriele Casti esce di scena dopo nove puntate da protagonista e batte il record di vincite, ma perde clamorosamente il titolo per una svista nella ruota finale
Per Gabriele Casti, insegnante di sostegno sardo originario di Selegas, in provincia di Cagliari, l’avventura a La Ruota della Fortuna si è fermata dopo nove puntate, ma con un bottino che pochi concorrenti possono anche solo sognare.
Ruota della Fortuna, il campione dei record
Nella puntata di ieri il 34enne è stato detronizzato da Riccardo, ingegnere di Recanati, che ha vinto la serata e gli ha tolto il titolo di campione in carica. Casti però esce di scena con 299.500 euro complessivi e una Grande Panda elettrica, dopo una serie impressionante di vittorie che lo hanno reso il giocatore più vincente di questa nuovissima edizione.
Casti è un insegnante di sostegno che oggi vive e lavora a Roma, dove si è trasferito proprio per seguire la sua vocazione per la scuola e per la lingua italiana. Nel quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, si è fatto conoscere per la preparazione, il carattere quieto e la grande educazione mostrata in studio e numerose passioni. Il calcio, ma anche il dodgeball del quale ha parlato nel corso delle ultime trasmissioni.
Accompagnato dal padre e, in alcune puntate, anche dal fratello e dalla fidanzata, Gabriele Casti si è dimostrato un campione straordinariamente affidabile capace di diventare anche molto popolare. Anche se nell’ultima ruota, quella decisiva, è incappato in un errore clamoroso.
Record, sconfitta e futuro tra i campioni
La cavalcata di Gabriele era iniziata il 5 novembre e lo aveva portato a sbancare più volte anche la Ruota delle Meraviglie, centrando il tema “Negli anni 2000” e conquistando prima la Grande Panda, poi una maxi-busta da 100.000 euro, fino a superare quota 240.000 euro e stabilire il record di montepremi di questa edizione che lo hanno portato a salutare lo studio con una vincita complessiva di 299.500.
Nella ruota conclusiva in cui si parlava di palestra, Casti ha avuto in mano il pallino del gioco quando i suoi avversari avevano sbagliato una sola sillaba della parola ‘allungare’. Ma quando la soluzione era ormai scritta non ha dato la soluzione ‘stretching per allungare i muscoli’ che gli avrebbe consegnato la vittoria. E al suo posto alla Ruota delle Meraviglie è andato Riccardo, ingegnere di Recanati.
Il campione dei campioni della Ruota della Fortuna
La sconfitta contro Riccardo interrompe la striscia di Gabriele Casti ma non chiude il cerchio: grazie al record assoluto di vincite Casti tornerà per “La Ruota dei Campioni”, lo speciale che riunirà i concorrenti più forti e amati dal pubblico che Gerry Scotti ha già annunciato e che si dovrebbe concretizzare prima della fine di questo ciclo di trasmissioni che inizialmente si sarebbe dovuta concludere a novembre e che invece visto lo straordinario successo del programma che continua a dominare la battaglia degli ascolti su Stefano De Martino e Affari Tuoi, andrà avanti ancora per diverse settimane.