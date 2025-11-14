La Ruota della Fortuna Gabriele Casti perde il titolo ma resta il campione dei record

Per Gabriele Casti, insegnante di sostegno sardo originario di Selegas, in provincia di Cagliari, l’avventura a La Ruota della Fortuna si è fermata dopo nove puntate, ma con un bottino che pochi concorrenti possono anche solo sognare.

Ruota della Fortuna, il campione dei record

Nella puntata di ieri il 34enne è stato detronizzato da Riccardo, ingegnere di Recanati, che ha vinto la serata e gli ha tolto il titolo di campione in carica. Casti però esce di scena con 299.500 euro complessivi e una Grande Panda elettrica, dopo una serie impressionante di vittorie che lo hanno reso il giocatore più vincente di questa nuovissima edizione.

Casti è un insegnante di sostegno che oggi vive e lavora a Roma, dove si è trasferito proprio per seguire la sua vocazione per la scuola e per la lingua italiana. Nel quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, si è fatto conoscere per la preparazione, il carattere quieto e la grande educazione mostrata in studio e numerose passioni. Il calcio, ma anche il dodgeball del quale ha parlato nel corso delle ultime trasmissioni.

Accompagnato dal padre e, in alcune puntate, anche dal fratello e dalla fidanzata, Gabriele Casti si è dimostrato un campione straordinariamente affidabile capace di diventare anche molto popolare. Anche se nell’ultima ruota, quella decisiva, è incappato in un errore clamoroso.

Record, sconfitta e futuro tra i campioni

La cavalcata di Gabriele era iniziata il 5 novembre e lo aveva portato a sbancare più volte anche la Ruota delle Meraviglie, centrando il tema “Negli anni 2000” e conquistando prima la Grande Panda, poi una maxi-busta da 100.000 euro, fino a superare quota 240.000 euro e stabilire il record di montepremi di questa edizione che lo hanno portato a salutare lo studio con una vincita complessiva di 299.500.

Nella ruota conclusiva in cui si parlava di palestra, Casti ha avuto in mano il pallino del gioco quando i suoi avversari avevano sbagliato una sola sillaba della parola ‘allungare’. Ma quando la soluzione era ormai scritta non ha dato la soluzione ‘stretching per allungare i muscoli’ che gli avrebbe consegnato la vittoria. E al suo posto alla Ruota delle Meraviglie è andato Riccardo, ingegnere di Recanati.

Il campione dei campioni della Ruota della Fortuna

La sconfitta contro Riccardo interrompe la striscia di Gabriele Casti ma non chiude il cerchio: grazie al record assoluto di vincite Casti tornerà per “La Ruota dei Campioni”, lo speciale che riunirà i concorrenti più forti e amati dal pubblico che Gerry Scotti ha già annunciato e che si dovrebbe concretizzare prima della fine di questo ciclo di trasmissioni che inizialmente si sarebbe dovuta concludere a novembre e che invece visto lo straordinario successo del programma che continua a dominare la battaglia degli ascolti su Stefano De Martino e Affari Tuoi, andrà avanti ancora per diverse settimane.