L’Isola dei Famosi 2024, Luxuria replica a Francesco Benigno: “Cerca di andare a fondo alle ragioni della tua aggressività”

Dopo settimane di silenzio, Vladimir Luxuria, nella puntata di stasera de ‘L’Isola dei Famosi 2024’, ha voluto chiarire, una volta per tutte, i motivi che hanno spinto la produzione ad escludere Francesco Benigno. L’ormai ex naufrago, in questi giorni, si è sfogato a lungo, sui social, attaccando il programma di fronte ad una decisione, a suo dire, ingiusta.

Nella clip incriminata, l’attore, dopo un’accesa discussione, si scaglia contro Artur Dianese.

Benigno: “Ti devi levare il vizio di aspettare che le persone si girano e fare i gesti. Goditi quest’ultima settimana perché, giovedì, sei a casetta. Sa fare solo quello, dormire. Hai soltanto il fisichetto, alto, pure secco tra l’altro. Non hai fatto niente. Non hai preso un pesce. Sono contentissimo così ti levi proprio e te ne torni da dove sei venuto. Non ne hai speranze, gioia. Giovedì voglio vedere la tua bella faccia, vediamo, poi, se ridi. Mister fisico che dorme sempre, parla, parla alle tue spalle. In Sicilia quelli come te, valgono si chiamano quaquaraqua. Se i giovani seguissero le tue orme, sarebbero dei coglioncxxli in circolazione, hai capito. Non vali niente e vuoi dire alle persone quello che valgono. E ti strofini giustamente con qualcuno che ha fatto la sua carriera. Perché da solo vali meno di una pianta. Sei talmente maleducato che nemmeno buongiorno dici alle persone. Sei un cafone nato e così rimarrai per tutta l’isola. E ti ho fatto meritare questa clip, che è l’ultima. Adesso vatti ad avvicinare alle ragazze e fai il fighetto che sei. Sei il finto fighettino”

Il protagonista di ‘Mery per sempre’ non avrebbe gradito che il modello abbia parlato male di lui alle spalle con gli altri compagni d’avventura: “Non ce l’hai le pallettine, giusto… Non me lo devi dire vai vai vai. Io vado dove caxxo mi pare a me”

Il gesto della mano di Artur, a debita distanza dalla faccia di Benigno, ha scatenato la reazione carica d’ira dell’ormai ex isolano: “Non mi mettere la mano davanti, leva sta mano. Sei un coso inutile”

Francesco Benigno escluso da L’Isola dei Famosi 2024. La reazione di Vladimir Luxuria

La padrona di casa, una volta ripresa la linea in studio, ha commentato l’accaduto rivolgendosi direttamente all’escluso (Qui, il video):

“Le immagini sono inequivocabili. È chiaro che nella convivenza tra persone in un contesto di privazione come L’Isola possano nascere momenti di stress ma nulla, nessuna provocazione può giustificare che si arrivi ad un tale livello di violenza verbale e di minaccia fisica, come quello di impugnare un bastone e mettere le mani al collo attorno al proprio interlocutore. Il programma che vorremmo fare non è questo. Oggi vorremmo chiudere qui la questione una volta per tutte. Sono comportamenti su cui non bisogna spendere un minuto in più oltre a quello necessario. Ma io un altro minuto voglio dedicarlo, mi rivolgo a Francesco: ‘So che mi stai guardando. Sai quanto io ci tenessi alla tua presenza. Abbiamo parlato a lungo. Ero stata presa dalla storia della tua infanzia, dell’Isola che avevi già vissuto, di tutte le tue difficoltà. Te l’ho detto personalmente ed in diretta. L’Isola aveva bisogno di te. Tu in questi giorni mi hai anche presa in giro sui social invece io ti voglio dare una raccomandazione da amica: cerca di andare a fondo alle ragioni della tua aggressività, farà bene a te e alla tua carriera’: auguri sinceri”