L’isola dei famosi 2021: arrivano Pino Maddaloni guardiano e Roberto Ciufoli naufrago

Sono davvero all’ordine del giorno ormai gli aggiornamenti per quel che riguarda l’edizione 2021 de L’isola dei famosi, il reality in salsa adventure della televisione italiana la cui partenza è prevista per venerdì 12 marzo in prima serata su Canale 5 con l’amabile conduzione della bella e brava Ilary Blasi. Dicevamo degli aggiornamenti quotidiani che riguardano questo programma e se il cast di naufraghi è ormai quasi completato, arrivano novità di cui vi diamo prontamente conto.

Partiamo da un nuovo concorrente della prossima Isola dei famosi che sarà il comico ed attore romano Roberto Ciufoli, che tutti ricordiamo fra i componenti del celebre gruppo chiamato Premiata ditta in cui figuravano anche i nomi di Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno, quartetto questo che diventa famoso grazie alla partecipazione al varietà del mezzogiorno di Rai1 Pronto chi gioca condotto da Enrica Bonaccorti. Ciufoli ha già partecipato in passato alla Talpa nel 2005 su Italia1 a Si può fare su Rai1 nel 2015.

Altro aggiornamento di cui vi dobbiamo dare conto è quello che riguarda il “guardiano” dell’isola dei parassiti che doveva essere Clemente Russo. Cosi non sarà però perchè all’ultimo minuto il guardiano di questa “propaggine” del reality di Canale 5 sarà il campione olimpico e judoka Giuseppe Maddaloni, conosciuto come Pino. Di Maddaloni si conosce molto bene la storia personale essendo stata raccontata nel film di Marco Pontecorvo L’oro di Scampia.

Come è noto nell’isola dei parassiti troveranno ospitalità, tanto per cominciare, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzi, poi di settimana in settimana cambieranno le carte in tavola, nei modi che saranno svelati nel corso della prima puntata dell’Isola dei famosi. Fra le pieghe del regolamento trapela anche che i naufraghi dovrebbero essere divisi in due gruppi: i burini e gli chic, anche su questo per avere dettagli occorrerà attendere la partenza del programma.

Appuntamento dunque per tutto questo da venerdì 12 marzo in prima serata per la prima puntata dell’Isola dei famosi 2021 diretta e condotta da Ilary Blasi ovviamente su Canale 5.