L’isola dei famosi 2021: nessun ritiro, Paul Gascoigne resta in gioco

Nessun ritiro per Paul Gascoigne. Questa è l’indiscrezione che TvBlog ha avuto modo di captare negli ultimi minuti. L’ex calciatore, come è noto, ha avuto un infortunio, anche piuttosto importante, nel corso dell’ultima puntata de L’isola dei famosi 2021, quando nel corso della classica prova ricompensa che vedeva in gara le due compagini dei burinos e dei rafinados, Gascoigne componente della squadra che poi è risultata vincitrice, ovvero i burinos, durante un movimento particolarmente brusco si è provocato una slogatura alla spalla.

Il dolore successivo a questo infortunio è stato particolarmente forte e dopo una visita in infermeria erano trapelate informazioni per cui il percorso in questa edizione dell’isola dei famosi di Paul Gascoigne si sarebbe potuto interrompere. Sono circolate infatti voci sui media di un molto probabile ritiro dell’ex calciatore, anzi, in molti lo davano praticamente cosa certa.

Stando però alle informazioni in nostro possesso Paul Gascoigne continuerà il suo percorso in questa edizione dell’Isola dei famosi. Sarebbe stato collocato un tutore alla sua spalla infortunata che gli permetterà di continuare la sua esperienza in questo programma prodotto dalla Banijay. Nessun ritiro dunque per Paul Gascoigne, che continuerà ad essere fra i protagonisti del reality show in salsa adventure di Canale 5.

Parlando della puntata di stasera, come è noto in nomination ci sono tre concorrenti: Awed, Vera Gemma e Gilles Rocca. Uno di loro dovrà abbandonare il programma dopo l’esito del televoto ma avrà sempre la possibilità di sbarcare a Parasite Island dove, al momento, ci sono Fariba Tehrani, Ubaldo Lanzo e la new entry Brando Giorgi. Nel frattempo circolano voci di nuovi ingressi che al momento non siamo in grado ne di smentire, ne di confermare, ma ci torneremo sopra ovviamente a tempo debito.

Appuntamento dunque a stasera per la nuova puntata dell’Isola dei famosi 2021 condotta da Ilary Blasi, con la partecipazione in veste di opinionisti di Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, in onda subito dopo la consueta puntata di Striscia la notizia, ovviamente su Canale 5.