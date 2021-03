L’isola dei famosi 2021 torna questa sera con una nuova puntata, condotta da Ilary Blasi e con Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi come opinionisti fissi.

In nomination ci sono tre concorrenti: Awed, Vera Gemma e Gilles Rocca. Uno di loro dovrà abbandonare il programma dopo l’esito del televoto ma avrà sempre la possibilità di sbarcare a Parasite Island dove, al momento, ci sono Fariba Tehrani, Ubaldo Lanzo e la new entry Brando Giorgi.

Questa sera scopriremo anche novità e aggiornamenti su Paul Gascoigne che, nella scorsa puntata, si era infortunato alla spalla durante una prova ricompensa. Alcune voci parlano di un rientro in gioco nella puntata di questa sera, altre, invece, di un ritiro costretto per via della possibile slogatura. Ma, come anticipato, sicuramente sapremo qualcosa di ufficiale durante la diretta dalle 21.30 su Canale 5

Si parlerà anche dei primi giorni da naufrago di Andrea Cerioli, entrato nella puntata di giovedì scorso. Nessuna divisione tra i Burinos e i Rafinadosi, riunitisi dopo la preferenza del pubblico da casa che ha preferito unire tutti i concorrenti in un’unica squadra.

Come sempre, inviato in Honduras Massimiliano Rosolino.

L’ISOLA DEI FAMOSI 2021: CONCORRENTI

I concorrenti ancora in gara sono: Andrea Cerioli, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile.

Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, aspiranti naufraghi, sono istruiti dal salvavita Marco Maddaloni su Parasite Island. Insieme a loro anche Brando Giorgi.

L’ISOLA DEI FAMOSI 2021: DIRETTA TV, LIVE STREAMING E SOCIAL

Il reality si può guardare, in doppio appuntamento, al lunedì e al giovedì, in prima serata, su Canale 5 ed in contemporanea su MediasetPlay. E’ possibile rivedere i video e l’intera puntata.

E’ possibile anche seguire e commentare lo show di Canale 5 anche sui social. L’hashtag ufficiale è #isola. L’account Instagram, il sito ufficiale, la pagina Facebook ed il profilo Twitter sono sempre aggiornati.